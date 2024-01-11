https://crimea.ria.ru/20240111/tridemiya-i-gripp-a---v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii-v-krymu-1134122734.html

Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму

Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму

Крымчане в этом году чаще болеют вирусом гриппа А, другие ОРВИ и коронавирусная инфекция встречаются реже, и хотя все эти заболевания характерны для холодного... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T16:11

2024-01-11T16:11

2024-01-11T16:11

радио "спутник в крыму"

светлана листопад

крым

новости крыма

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коронавирус в крыму

грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Крымчане в этом году чаще болеют вирусом гриппа А, другие ОРВИ и коронавирусная инфекция встречаются реже, и хотя все эти заболевания характерны для холодного времени года, но говорить о тройной эпидемии вирусов в Крыму сейчас нельзя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Зимняя "тридемия" и статистика по Крыму"Грипп, ОРВИ и коронавирус относятся к острым респираторным инфекциям, для которых осень, зима и весна являются сезонным временем - подъем в этот период идет традиционно. В период пандемии, когда мы встречали разные типы и штаммы коронавируса, наблюдалась несколько более низкая определяемость гриппа и ОРВИ. Сегодня все три вируса определяются примерно одинаково", - поясняет специалист термин "тридемия".По ее словам, обследования за последние два года проводятся шире, чем ранее, специалисты задействуют различные тест-системы. При этом общий уровень заболеваемости ОРВИ сравнивается со средним многолетним - в этом сезоне, по данным медиков, еженедельная статистика по Крыму иногда превышала уровень эпидпорога, при этом более активно в регионе циркулируют именно вирусы гриппа - преимущественно подтипа А.Чего ждать в январе и февралеПоказательной, по славам Листопад, будет текущая неделя - уже сейчас специалисты видят возврат к допраздничным значениям. Грипп А продолжит циркулировать и по прогнозам экспертов уровень заболеваемости может еще нарастать. Что касается коронавируса, здесь ситуация в последние три недели декабря и первую неделю нового года более стабильная.Сейчас среднероссийские показатели в Крыму не превышаются, однако традиционно пик заболеваемости на полуострове приходится на конец января и февраль и длится около двух недель.Снизить риски зараженияСамым эффективным методом профилактики, по словам эксперта, остается вакцинация населения. Однако для тех, кто не успел сделать прививки осенью, сейчас смысла в них уже не много.Тем, кто опоздал с прививкой, уберечься от инфекций в холодное время года помогут другие меры профилактики. Всем крымчанам Листопад советует соблюдать личную гигиену, температурный режим в помещениях и одеваться по погоде, чтобы не переохлаждаться, использовать антисептики и правильно питаться - зимний рацион следует насытить витаминами и микроэлементами, добавить сухофрукты, орехи и соблюдать питьевой режим.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил рискиРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыСпасите себя и детей: в Крыму растет заболеваемость коклюшем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана листопад, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, коронавирус в крыму, грипп