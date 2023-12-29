https://crimea.ria.ru/20231229/rost-zabolevaemosti-v-krymu---kak-otlichit-gripp-a-ot-prostudy-1133894931.html

Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды

Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно регистрируется в Крыму зимой, в этом сезоне в регионе циркулирует штамм гриппа А. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T11:51

2023-12-29T11:51

2023-12-29T11:52

радио "спутник в крыму"

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно регистрируется в Крыму зимой, в этом сезоне в регионе циркулирует штамм гриппа А. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Сезонный рост заболеваемостиПо ее словам, на текущий период специалисты фиксируют по региону циркуляцию гриппа А - в преимущественном большинстве в подтипе H3N2. Однако зафиксировано и несколько единичных находок штамма H3N2 - так называемого "свиного" гриппа.Как распознать грипп"У не привитого человека, если он заболевает гриппом, симптомы более выражены, чем при обычно ОРВИ. ОРВИ мы больше чувствуем симптоматически: насморк, конъюнктивиты и так далее, а вот грипп всегда характеризуется высокой температурой, которая длительно не проходит, плохо снимается жаропонижающими", - поясняет специалист.Кроме того, при гриппе может очень быстро проявляться кашель, бывают отеки слизистых. Такие симптомы могут появиться вне зависимости от подтипа гриппа. По словам Листопад, опасны все разновидности этого заболевания, прежде всего - осложнениями.Лечение и профилактика"Грипп имеет быстрое распространение, поэтому, если выявляется это заболевание, необходимо оказание квалифицированной медицинской помощи. Не всегда это быстро и эффективно лечится в амбулаторных условиях. Зачастую в таких случаях требуется госпитализация", - констатирует она.При этом эксперт настаивает: антибиотики назначаются только врачом по клинике течения заболевания. С наибольшей вероятностью болезнь будет проходить легче, если человек получил противогриппозную прививку, а в большинстве случаев вакцинация и вовсе убережет от заражения."Вакцинация - это главная мера профилактики. Если охват хороший, это существенно снижает распространяемость заболевания, и хотя на 100% не может исключить заражения, но привитые люди, если и заболевают, то болезнь протекает намного легче", - констатирует она.Также доктор советует не пренебрегать гигиеной рук и носить маски в местах большого скопления людей и при посещении медицинских учреждений, в частности поликлиник.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп А подтвердился у детей из поезда Москва – СимферопольМасочный режим введен в медучреждениях КубаниКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппом

https://crimea.ria.ru/20231224/gripp-a-podtverdili-u-61-rebenka-iz-poezda-tyumen---adler-1133768079.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, светлана листопад, роспотребнадзор, грипп, свиной грипп, орви, новости крыма