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Грипп А подтвердился у детей из поезда Москва – Симферополь
Грипп А подтвердился у детей из поезда Москва – Симферополь - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Грипп А подтвердился у детей из поезда Москва – Симферополь
У семи детей, ехавших поездом Москва – Симферополь, выявлен грипп. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T10:06
2023-12-28T10:06
2023-12-28T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. У семи детей, ехавших поездом Москва – Симферополь, выявлен грипп. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишет РИА Новости.Накануне вечером у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. На станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область – ред.) в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу. Отмечается, что у всех семерых выявлен вирус гриппа А. Сейчас они находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. За детьми в поезде установлено пристальное медицинское наблюдение.В ночь на 21 декабря организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело. Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились дети В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в ЕвпаторииСообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"
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Грипп А подтвердился у детей из поезда Москва – Симферополь
Семерых детей с поезда Москва – Симферополь госпитализировали с гриппом