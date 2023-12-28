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С поезда Москва – Симферополь госпитализировали детей

С поезда Москва – Симферополь госпитализировали детей - РИА Новости Крым, 28.12.2023

С поезда Москва – Симферополь госпитализировали детей

У 10 детей, следовавших в поезде Москва – Симферополь, выявлены признаки ОРВИ, дети направлены в больницу, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T05:32

2023-12-28T05:32

2023-12-28T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. У 10 детей, следовавших в поезде Москва – Симферополь, выявлены признаки ОРВИ, дети направлены в больницу, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.На станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область – ред.) в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Росптребнадзора.Также в ЮВЖД сообщили, что поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам. Состав отправлен по назначению с эстафетным медицинским сопровождением.На прошлой неделе организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у детей был выявлен грипп А.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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