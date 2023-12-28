С поезда Москва – Симферополь госпитализировали детей
Десять детей с признаками ОРВИ госпитализировали с поезда Москва – Симферополь
05:32 28.12.2023 (обновлено: 06:04 28.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. У 10 детей, следовавших в поезде Москва – Симферополь, выявлены признаки ОРВИ, дети направлены в больницу, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.
"Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура", – говорится в сообщении.
На станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область – ред.) в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Росптребнадзора.
"После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружено", – уточняется в сообщении.
Также в ЮВЖД сообщили, что поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам. Состав отправлен по назначению с эстафетным медицинским сопровождением.
На прошлой неделе организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у детей был выявлен грипп А.