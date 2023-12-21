https://crimea.ria.ru/20231221/chp-v-poezde-tyumen-adler-u-zabolevshikh-detey-vyyavlen-gripp-a-1133698716.html

ЧП в поезде Тюмень-Адлер: у заболевших детей выявлен грипп А

ЧП в поезде Тюмень-Адлер: у заболевших детей выявлен грипп А - РИА Новости Крым, 21.12.2023

ЧП в поезде Тюмень-Адлер: у заболевших детей выявлен грипп А

Грипп А выявлен у заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T10:23

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2023-12-21T10:28

чп с детьми в поезде тюмень-адлер

происшествия

поезд

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роман бусаргин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Грипп А выявлен у заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась.Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в свою очередь, уточнил, что симптомы простуды проявились у 60 детей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Как сообщалось, СК России возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело

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2023

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