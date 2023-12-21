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ЧП в поезде Тюмень-Адлер: у заболевших детей выявлен грипп А
ЧП в поезде Тюмень-Адлер: у заболевших детей выявлен грипп А - РИА Новости Крым, 21.12.2023
ЧП в поезде Тюмень-Адлер: у заболевших детей выявлен грипп А
Грипп А выявлен у заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T10:23
2023-12-21T10:23
2023-12-21T10:28
чп с детьми в поезде тюмень-адлер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Грипп А выявлен у заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась.Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в свою очередь, уточнил, что симптомы простуды проявились у 60 детей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Как сообщалось, СК России возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело
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чп с детьми в поезде тюмень-адлер, происшествия, поезд, адлер, дети, новости, саратов, саратовская область, пензенская область, роман бусаргин
ЧП в поезде Тюмень-Адлер: у заболевших детей выявлен грипп А
Роспотребнадзор: у заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер выявлен грипп А
10:23 21.12.2023 (обновлено: 10:28 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Грипп А выявлен у заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер
и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась
.
"По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. К проведению высокотехнологичных исследований подключены специалисты Центра "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в свою очередь, уточнил, что симптомы простуды проявились у 60 детей. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
"Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, СК России возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.
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