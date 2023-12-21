https://crimea.ria.ru/20231221/12-letnyaya-devochka-umerla-v-poezde-tyumen--adler-vozbuzhdeno-delo-1133697348.html

12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело

12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 21.12.2023

12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело

Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования, сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T09:49

2023-12-21T09:49

2023-12-21T10:15

ск рф (следственный комитет российской федерации)

пензенская область

новости

происшествия

поезд

железная дорога

дети

саратовская область

саратов

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23a08b2a394b7128a457511af998df59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования, сообщает пресс-служба ведомства.Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.Ночью 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медиками детей госпитализировали в больницу Саратова. Следственные органы проводят по данному факту процессуальную проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководства следственных управлений по Пензенской и Саратовской областям доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.

https://crimea.ria.ru/20231221/bolee-100-detey-gospitalizirovany-s-poezda-v-saratovskoy-oblasti-1133696744.html

пензенская область

саратовская область

саратов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), пензенская область, новости, происшествия, поезд, железная дорога, дети, саратовская область, саратов, александр бастрыкин, чп с детьми в поезде тюмень-адлер