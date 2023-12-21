12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер – СК
09:49 21.12.2023 (обновлено: 10:15 21.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования, сообщает пресс-служба ведомства.
"По данным следствия, вечером 20 декабря в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка", – говорится в сообщении.
Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.
Ночью 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медиками детей госпитализировали в больницу Саратова. Следственные органы проводят по данному факту процессуальную проверку.
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководства следственных управлений по Пензенской и Саратовской областям доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.
Ночью 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медиками детей госпитализировали в больницу Саратова. Следственные органы проводят по данному факту процессуальную проверку.
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководства следственных управлений по Пензенской и Саратовской областям доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.