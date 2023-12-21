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12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело
12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 21.12.2023
12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело
Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования, сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T09:49
2023-12-21T10:15
ск рф (следственный комитет российской федерации)
пензенская область
новости
происшествия
поезд
железная дорога
дети
саратовская область
саратов
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования, сообщает пресс-служба ведомства.Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.Ночью 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медиками детей госпитализировали в больницу Саратова. Следственные органы проводят по данному факту процессуальную проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководства следственных управлений по Пензенской и Саратовской областям доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.
https://crimea.ria.ru/20231221/bolee-100-detey-gospitalizirovany-s-poezda-v-saratovskoy-oblasti-1133696744.html
пензенская область
саратовская область
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), пензенская область, новости, происшествия, поезд, железная дорога, дети, саратовская область, саратов, александр бастрыкин, чп с детьми в поезде тюмень-адлер
12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер – СК

09:49 21.12.2023 (обновлено: 10:15 21.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Следственные органы СК России по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования, сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным следствия, вечером 20 декабря в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка", – говорится в сообщении.

Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в ведомстве.

Ночью 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медиками детей госпитализировали в больницу Саратова. Следственные органы проводят по данному факту процессуальную проверку.

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководства следственных управлений по Пензенской и Саратовской областям доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
08:46
Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Пензенская областьНовостиПроисшествияПоездЖелезная дорогадетиСаратовская областьСаратовАлександр БастрыкинЧП с детьми в поезде Тюмень-Адлер
 
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