https://crimea.ria.ru/20240520/kak-ne-provalit-ekzameny--sovety-psikhologa-1137438474.html
Как не провалить экзамены – советы психолога
Как не провалить экзамены – советы психолога - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Как не провалить экзамены – советы психолога
Побороть стресс, связанный с экзаменами, школьникам и студентам поможет специальная подготовка, а также дыхательные упражнения накануне и во время мероприятия... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T21:31
2024-05-20T21:31
2024-05-20T21:31
экзамены
радио "спутник в крыму"
мнения
психология
владислава ушакова
совет эксперта
образование в россии
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
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Как не провалить экзамены – советы психолога
Как не провалить экзамены – советы психолога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Побороть стресс, связанный с экзаменами, школьникам и студентам поможет специальная подготовка, а также дыхательные упражнения накануне и во время мероприятия. Полезными советами в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась медицинский психолог, доцент КИПУ им. Якубова, кандидат психологический наук Владислава Ушакова.По словам Ушаковой, существует множество исследований, которые доказывают, что чем выше уровень экзаменационного стресса у школьника или студента, тем ниже оценка по итогу проверки его знаний.Уровень значимости, а следовательно, ответственности и тревожности накануне таких мероприятий, как ЕГЭ и ОГЭ, настолько высоки для ребенка, что ему кажется, что "если он не сдаст, то будет крах всей его жизни". Избавиться от перевозбуждения еще на этапе подготовки к мероприятию должны помочь близкие, считает специалист."Важно показать значимость этой ступени развития и ценность мероприятия, но всячески дать понять, что ребенок с этой ситуацией не один – родители рядом, помогут и подскажут. Они также могут делиться своим опытом. Да, у них, может, не было ЕГЭ и ОГЭ, но экзамены-то были. И важно сказать: "Если ты не сдашь, я все равно тебя буду любить, мы что-то придумаем, найдем альтернативны, куда поступить". Это даст возможность ребенку немножечко успокоиться", – советует психолог.День накануне экзамена она рекомендует не заниматься вовсе, чтобы дать психике ребенка успокоиться и не подвергать нервную систему риску истощения. Для этого чтение, по мнению Ушаковой, не самый лучший вариант, так как оно требует сосредоточенности, а значит напряжения, от которого как раз нужно избавиться."Это может быть отдых, прогулка, что-то легкое", – заметила она.Также накануне экзамена психолог советует уделить время релаксационным упражнениям по методике Джекобсона – на напряжение и расслабление мышц.Непосредственно во время экзамена она рекомендует использовать дыхательную технику, чтобы успокоиться и начать адекватно реагировать на поставленные задачи и эффективно их решать. Этого можно добиться, если нормализовать дыхание, которое во время стресса учащается, либо, наоборот, замирает, становится прерывистым, сказала Ушакова."Поэтому важно нормализовать дыхание, которое напрямую влияет на работу мозга и памяти в том числе. Во время ОГЭ и ЕГЭ выберите перед собой точку, сконцентрируйте на ней внимание и – медленный вдох, выдох. При нормализации дыхания улучшаются показатели психических процессов", – посоветовала эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
https://crimea.ria.ru/20220529/Kak-spravitsya-s-boyaznyu-ekzamenov-sovety-psikhologa-detyam-i-roditelyam-1119594585.html
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экзамены, мнения, психология, владислава ушакова, совет эксперта, образование в россии, крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым.
Побороть стресс, связанный с экзаменами, школьникам и студентам поможет специальная подготовка, а также дыхательные упражнения накануне и во время мероприятия. Полезными советами в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделилась медицинский психолог, доцент КИПУ им. Якубова, кандидат психологический наук Владислава Ушакова.
По словам Ушаковой, существует множество исследований, которые доказывают, что чем выше уровень экзаменационного стресса у школьника или студента, тем ниже оценка по итогу проверки его знаний.
"Дети иногда говорят: "Я затупил, хотя все знал". Такое происходит на фоне сильного перевозбуждения. То есть нервная система настолько возбуждена, что скорость протекания мыслительных процессов снижается. А когда дети сдают в спокойном состоянии, их оценка становится выше", – сказала Ушакова.
Уровень значимости, а следовательно, ответственности и тревожности накануне таких мероприятий, как ЕГЭ и ОГЭ, настолько высоки для ребенка, что ему кажется, что "если он не сдаст, то будет крах всей его жизни". Избавиться от перевозбуждения еще на этапе подготовки к мероприятию должны помочь близкие, считает специалист.
"Важно показать значимость этой ступени развития и ценность мероприятия, но всячески дать понять, что ребенок с этой ситуацией не один – родители рядом, помогут и подскажут. Они также могут делиться своим опытом. Да, у них, может, не было ЕГЭ и ОГЭ, но экзамены-то были. И важно сказать: "Если ты не сдашь, я все равно тебя буду любить, мы что-то придумаем, найдем альтернативны, куда поступить". Это даст возможность ребенку немножечко успокоиться", – советует психолог.
День накануне экзамена она рекомендует не заниматься вовсе, чтобы дать психике ребенка успокоиться и не подвергать нервную систему риску истощения. Для этого чтение, по мнению Ушаковой, не самый лучший вариант, так как оно требует сосредоточенности, а значит напряжения, от которого как раз нужно избавиться.
"Это может быть отдых, прогулка, что-то легкое", – заметила она.
Также накануне экзамена психолог советует уделить время релаксационным упражнениям по методике Джекобсона – на напряжение и расслабление мышц.
"Там обращение внимания на разные части тела и концентрация внимания на дыхании. Очень хорошо успокаивает и расслабляет. Эту релаксацию используют в клинике неврозов при панических атаках", – сказала Ушакова.
Непосредственно во время экзамена она рекомендует использовать дыхательную технику, чтобы успокоиться и начать адекватно реагировать на поставленные задачи и эффективно их решать. Этого можно добиться, если нормализовать дыхание, которое во время стресса учащается, либо, наоборот, замирает, становится прерывистым, сказала Ушакова.
"Поэтому важно нормализовать дыхание, которое напрямую влияет на работу мозга и памяти в том числе. Во время ОГЭ и ЕГЭ выберите перед собой точку, сконцентрируйте на ней внимание и – медленный вдох, выдох. При нормализации дыхания улучшаются показатели психических процессов", – посоветовала эксперт.
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