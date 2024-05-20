https://crimea.ria.ru/20240520/kak-ne-provalit-ekzameny--sovety-psikhologa-1137438474.html

Как не провалить экзамены – советы психолога

Как не провалить экзамены – советы психолога - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Как не провалить экзамены – советы психолога

Побороть стресс, связанный с экзаменами, школьникам и студентам поможет специальная подготовка, а также дыхательные упражнения накануне и во время мероприятия... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T21:31

2024-05-20T21:31

2024-05-20T21:31

экзамены

радио "спутник в крыму"

мнения

психология

владислава ушакова

совет эксперта

образование в россии

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

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Как не провалить экзамены – советы психолога Как не провалить экзамены – советы психолога audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Побороть стресс, связанный с экзаменами, школьникам и студентам поможет специальная подготовка, а также дыхательные упражнения накануне и во время мероприятия. Полезными советами в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась медицинский психолог, доцент КИПУ им. Якубова, кандидат психологический наук Владислава Ушакова.По словам Ушаковой, существует множество исследований, которые доказывают, что чем выше уровень экзаменационного стресса у школьника или студента, тем ниже оценка по итогу проверки его знаний.Уровень значимости, а следовательно, ответственности и тревожности накануне таких мероприятий, как ЕГЭ и ОГЭ, настолько высоки для ребенка, что ему кажется, что "если он не сдаст, то будет крах всей его жизни". Избавиться от перевозбуждения еще на этапе подготовки к мероприятию должны помочь близкие, считает специалист."Важно показать значимость этой ступени развития и ценность мероприятия, но всячески дать понять, что ребенок с этой ситуацией не один – родители рядом, помогут и подскажут. Они также могут делиться своим опытом. Да, у них, может, не было ЕГЭ и ОГЭ, но экзамены-то были. И важно сказать: "Если ты не сдашь, я все равно тебя буду любить, мы что-то придумаем, найдем альтернативны, куда поступить". Это даст возможность ребенку немножечко успокоиться", – советует психолог.День накануне экзамена она рекомендует не заниматься вовсе, чтобы дать психике ребенка успокоиться и не подвергать нервную систему риску истощения. Для этого чтение, по мнению Ушаковой, не самый лучший вариант, так как оно требует сосредоточенности, а значит напряжения, от которого как раз нужно избавиться."Это может быть отдых, прогулка, что-то легкое", – заметила она.Также накануне экзамена психолог советует уделить время релаксационным упражнениям по методике Джекобсона – на напряжение и расслабление мышц.Непосредственно во время экзамена она рекомендует использовать дыхательную технику, чтобы успокоиться и начать адекватно реагировать на поставленные задачи и эффективно их решать. Этого можно добиться, если нормализовать дыхание, которое во время стресса учащается, либо, наоборот, замирает, становится прерывистым, сказала Ушакова."Поэтому важно нормализовать дыхание, которое напрямую влияет на работу мозга и памяти в том числе. Во время ОГЭ и ЕГЭ выберите перед собой точку, сконцентрируйте на ней внимание и – медленный вдох, выдох. При нормализации дыхания улучшаются показатели психических процессов", – посоветовала эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера

https://crimea.ria.ru/20220529/Kak-spravitsya-s-boyaznyu-ekzamenov-sovety-psikhologa-detyam-i-roditelyam-1119594585.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экзамены, мнения, психология, владислава ушакова, совет эксперта, образование в россии, крымский инженерно-педагогический университет (кипу)