https://crimea.ria.ru/20240424/s-ekzamena-na-bal-kogda-v-krymu-startuyut-sdacha-ege-i-vypusknye-vechera-1136818497.html
С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера - РИА Новости Крым, 24.04.2024
С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
Выпускные школьные вечера в 2024 году в Крыму пройдут 28 и 29 июня, а последние звонки – 24 мая. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T17:21
2024-04-24T17:21
2024-04-24T17:21
образование в крыму и севастополе
егэ
школа
новости крыма
светлана беспалова
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136819328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c83780791d8dc95cd1e5bbfe284cb459.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Выпускные школьные вечера в 2024 году в Крыму пройдут 28 и 29 июня, а последние звонки – 24 мая. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.При этом заканчивать учебу классы в разных школах могут в разные даты, уточнила она."В этом году окончание учебного периода в каждой школе может быть свое, потому что право общеобразовательной организации принимать решение о том, когда завершать изучение образовательной программы", - пояснила она.Она уточнила, что выпускные девятые и одиннадцатые классы завершат учебный год раньше, чем остальные, так как государственная итоговая аттестация начинается в 20-х числах мая.Директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова в свою очередь сообщила, что основной период ЕГЭ для 11-х классов пройдет с 23 мая по 5 июля.Для девятых классов основной период экзаменов определен с 21 мая по 2 июля. Для сдачи ЕГЭ в Крыму зарегистрировались 18 556 выпускников-девятиклассников, для них организуют 154 пункта сдачи на базе общеобразовательных организаций и 130 пунктов на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Самыми популярными предметами на выбор для сдачи Единого государственного экзамена в 2024 году среди девятиклассников стали география, биология и обществознание. Крымские одиннадцатиклассники чаще всего выбирают обществознание, биологию и историю."И второй год подряд мы наблюдаем большое количество зарегистрированных ребят на такой предмет как информатика", - уточнила Типакова.При этом и для одиннадцатиклассников, и для выпускников девятых классов обязательными экзаменами остаются русский язык и математика.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ МинобрнаукиЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзаменДать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136819328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6200f59b15e3868da91a76b4a8c629b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в крыму и севастополе, егэ, школа, новости крыма, светлана беспалова, крым, общество
С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
В Крыму назвали сроки проведения экзаменов и выпускных балов для школьников
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Выпускные школьные вечера в 2024 году в Крыму пройдут 28 и 29 июня, а последние звонки – 24 мая. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
При этом заканчивать учебу классы в разных школах могут в разные даты, уточнила она.
"В этом году окончание учебного периода в каждой школе может быть свое, потому что право общеобразовательной организации принимать решение о том, когда завершать изучение образовательной программы", - пояснила она.
Она уточнила, что выпускные девятые и одиннадцатые классы завершат учебный год раньше, чем остальные, так как государственная итоговая аттестация начинается в 20-х числах мая.
Директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова в свою очередь сообщила, что основной период ЕГЭ для 11-х классов пройдет с 23 мая по 5 июля.
"В Республике Крым зарегистрировано 9 256 человек, для которых будет открыт 61 пункт проведения экзаменов на базе образовательных организаций. 32 пункта будут на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", - сказала она.
Для девятых классов основной период экзаменов определен с 21 мая по 2 июля. Для сдачи ЕГЭ в Крыму зарегистрировались 18 556 выпускников-девятиклассников, для них организуют 154 пункта сдачи на базе общеобразовательных организаций и 130 пунктов на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Самыми популярными предметами на выбор для сдачи Единого государственного экзамена в 2024 году среди девятиклассников стали география, биология и обществознание. Крымские одиннадцатиклассники чаще всего выбирают обществознание, биологию и историю.
"И второй год подряд мы наблюдаем большое количество зарегистрированных ребят на такой предмет как информатика", - уточнила Типакова.
При этом и для одиннадцатиклассников, и для выпускников девятых классов обязательными экзаменами остаются русский язык и математика.
Читайте также на РИА Новости Крым: