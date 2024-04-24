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С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера

С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера - РИА Новости Крым, 24.04.2024

С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера

Выпускные школьные вечера в 2024 году в Крыму пройдут 28 и 29 июня, а последние звонки – 24 мая. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T17:21

2024-04-24T17:21

2024-04-24T17:21

образование в крыму и севастополе

егэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Выпускные школьные вечера в 2024 году в Крыму пройдут 28 и 29 июня, а последние звонки – 24 мая. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.При этом заканчивать учебу классы в разных школах могут в разные даты, уточнила она."В этом году окончание учебного периода в каждой школе может быть свое, потому что право общеобразовательной организации принимать решение о том, когда завершать изучение образовательной программы", - пояснила она.Она уточнила, что выпускные девятые и одиннадцатые классы завершат учебный год раньше, чем остальные, так как государственная итоговая аттестация начинается в 20-х числах мая.Директор Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова в свою очередь сообщила, что основной период ЕГЭ для 11-х классов пройдет с 23 мая по 5 июля.Для девятых классов основной период экзаменов определен с 21 мая по 2 июля. Для сдачи ЕГЭ в Крыму зарегистрировались 18 556 выпускников-девятиклассников, для них организуют 154 пункта сдачи на базе общеобразовательных организаций и 130 пунктов на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Самыми популярными предметами на выбор для сдачи Единого государственного экзамена в 2024 году среди девятиклассников стали география, биология и обществознание. Крымские одиннадцатиклассники чаще всего выбирают обществознание, биологию и историю."И второй год подряд мы наблюдаем большое количество зарегистрированных ребят на такой предмет как информатика", - уточнила Типакова.При этом и для одиннадцатиклассников, и для выпускников девятых классов обязательными экзаменами остаются русский язык и математика.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ МинобрнаукиЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзаменДать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, егэ, школа, новости крыма, светлана беспалова, крым, общество