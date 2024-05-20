https://crimea.ria.ru/20240520/glavnye-novosti-kryma-20-maya-1137443170.html

Главные новости Крыма: 20 мая

Главные новости Крыма: 20 мая - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Главные новости Крыма: 20 мая

Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов. В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции. В Севастополе из-за... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T22:30

2024-05-20T22:30

2024-05-20T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов. В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции. В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными. Школы и сады в Евпатории перевели на дистант. Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ущерб от обстрелов КрымаКрым посчитает ущерб, причиненный ему обстрелами со стороны Украины, и заставит Киев заплатить, заявил глава парламента РК Владимир Константинов. Он подчеркнул, что принципиальная позиция властей Крыма заключается в том, чтобы "получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму". Помимо прочего, это и ущерб от регулярных обстрелов полуострова, к оценке которого намерены приступить.ЧП в КрымуВ Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции. Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, шкаф не был закрыт на замок. Ответственные определены, идет следствие, ход которого контролирует прокуратура.Вредные вещества в мореКонцентрация вредных веществ в морской воде в районе Ушаковой балки в Севастополе превышает предельно допустимые показатели в 60 раз, сообщил в понедельник исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Исследования прводили врамках подготовки пляжей к купальному сезону, превышение связано с застаиванием вод. Повторный, более детальный анализ проведут, как только выровняется температурный режим.ОГЭ и ЕГЭЕГЭ и ОГЭ в школах Севастополя будут добровольными экзаменами в связи с непростой обстановкой в регионе. Соответствующее решение согласовано с Минпросвещения России, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Это означает, что дети могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить либо аттестат за 9 или 11 класс (по результатам ОГЭ и ЕГЭ соответственно), либо документ о промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов.Дистант в евпаторийских школахВ Евпатории из-за отключения воды, связанного с ремонтом водовода, школы и сады в понедельник перевели на дистанционное обучение. Дистант продлили на вторник, поскольку возобновление подачи воды откладывается из-за аварии на сетях.Дело директора "Тайгана"Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова после инцидента с тигром, который откусил палец годовалому ребенку, и приговорил предпринимателя к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком. В связи с истечением срока давности уголовного преследования осужденный освобожден от назначенного наказания. Адвокат Зубкова Арман Петросян сообщил, что его подзащитный обжалует этот вердикт.

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https://crimea.ria.ru/20240520/kak-vyglyadit-yablochnyy-apokalipsis-v-belogorskom-rayone-vymerzli-sady-1137439868.html

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https://crimea.ria.ru/20240520/krymskiy-tvorog-kakoy-samyy-vkusnyy-i-populyarnyy-1137338600.html

https://crimea.ria.ru/20240520/immersionnye-i-s-dopolnennoy-realnostyu-kak-rabotayut-muzei-kryma-1137332770.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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