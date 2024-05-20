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Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму
Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму
С 1 июля 2024 года в Крыму вырастет размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК. РИА Новости Крым, 20.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. С 1 июля 2024 года в Крыму вырастет размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК.Для жителей, которые проживают в сельской местности, по информации министерства, тариф составит 52,95 руб за одного человека в месяц.Увеличение размера платы за оказанную услугу по обращению с ТКО пройдет в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28 ноября 2022 года №59/4 "Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ГУП РК "Крымэкоресурсы" на 2023-2027 годы".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколькоКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаКоммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
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96
news.crimea@rian.ru
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Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму

Размер платы за вывоз ТКО в Крыму вырастет с июля

20:57 20.05.2024
 
© РИА Новости КрымМусор в пакетах
Мусор в пакетах - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. С 1 июля 2024 года в Крыму вырастет размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК.

"При действующих нормативах накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за единую услугу регионального оператора по обращению с ТКО для жителей городов составит 66,19 руб за одного человека в месяц", – говорится в сообщении.

Для жителей, которые проживают в сельской местности, по информации министерства, тариф составит 52,95 руб за одного человека в месяц.
Увеличение размера платы за оказанную услугу по обращению с ТКО пройдет в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28 ноября 2022 года №59/4 "Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ГУП РК "Крымэкоресурсы" на 2023-2027 годы".
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