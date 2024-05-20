https://crimea.ria.ru/20240520/kak-izmenitsya-tarif-na-vyvoz-tko-v-krymu-1137438637.html

Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму

Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Как изменится тариф на вывоз ТКО в Крыму

С 1 июля 2024 года в Крыму вырастет размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T20:57

2024-05-20T20:57

2024-05-20T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. С 1 июля 2024 года в Крыму вырастет размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК.Для жителей, которые проживают в сельской местности, по информации министерства, тариф составит 52,95 руб за одного человека в месяц.Увеличение размера платы за оказанную услугу по обращению с ТКО пройдет в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28 ноября 2022 года №59/4 "Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ГУП РК "Крымэкоресурсы" на 2023-2027 годы".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколькоКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаКоммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется

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2024

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