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В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько
В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько - РИА Новости Крым, 12.01.2024
В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько
Стоимость оплаты коммунальных услуг в Крыму увеличится в июле текущего года. Соответствующие данные опубликовал Государственный комитет по ценам и тарифам РК. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Стоимость оплаты коммунальных услуг в Крыму увеличится в июле текущего года. Соответствующие данные опубликовал Государственный комитет по ценам и тарифам РК.Согласно опубликованным данным, стоимость электрической энергий повысится до 9%, газоснабжения – до 5,6%, холодное водоснабжение и водоотведение – до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами – до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2%.Кроме того, тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 руб с одного человека в месяц в городах и 52,95 руб с одного человека в месяц в сельских населенных пунктах.В ведомстве подчеркнули, что не смотря на повышение, тарифы для населения в Крыму остаются одними из самых доступных в субъектах Южного федерального округа.Ранее правительство РФ приняло решение, что начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуКоммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
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РИА Новости Крым
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96
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новости, цены и тарифы, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, госкомитет по ценам и тарифам республики крым
В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько

Госкомцен Крыма сообщил о повышении тарифов ЖКХ

20:02 12.01.2024
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Стоимость оплаты коммунальных услуг в Крыму увеличится в июле текущего года. Соответствующие данные опубликовал Государственный комитет по ценам и тарифам РК.
"На первое полугодие 2024 года тарифы сохранятся на действующем уровне, – сказано в сообщении. – Повышение тарифов произойдет с 1 июля".
Согласно опубликованным данным, стоимость электрической энергий повысится до 9%, газоснабжения – до 5,6%, холодное водоснабжение и водоотведение – до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами – до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2%.

"Максимальный размер тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение с 1 июля составит 41,75 руб/кубометр на каждый ресурс, на отопление – 3044,79 руб/Гкал", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 руб с одного человека в месяц в городах и 52,95 руб с одного человека в месяц в сельских населенных пунктах.
В ведомстве подчеркнули, что не смотря на повышение, тарифы для населения в Крыму остаются одними из самых доступных в субъектах Южного федерального округа.
Ранее правительство РФ приняло решение, что начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.
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