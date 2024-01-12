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В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько

В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько - РИА Новости Крым, 12.01.2024

В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько

Стоимость оплаты коммунальных услуг в Крыму увеличится в июле текущего года. Соответствующие данные опубликовал Государственный комитет по ценам и тарифам РК. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T20:02

2024-01-12T20:02

2024-01-12T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Стоимость оплаты коммунальных услуг в Крыму увеличится в июле текущего года. Соответствующие данные опубликовал Государственный комитет по ценам и тарифам РК.Согласно опубликованным данным, стоимость электрической энергий повысится до 9%, газоснабжения – до 5,6%, холодное водоснабжение и водоотведение – до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами – до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2%.Кроме того, тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 руб с одного человека в месяц в городах и 52,95 руб с одного человека в месяц в сельских населенных пунктах.В ведомстве подчеркнули, что не смотря на повышение, тарифы для населения в Крыму остаются одними из самых доступных в субъектах Южного федерального округа.Ранее правительство РФ приняло решение, что начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуКоммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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