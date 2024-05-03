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На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов

На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов - РИА Новости Крым, 03.05.2024

На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов

C 13 по 16 мая в Крыму пройдет Крымский открытый фестиваль документального кино "КрымДок". Для участия было заявлено более двухсот работ, 45 из них попало в... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T14:24

2024-05-03T14:24

2024-05-03T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. C 13 по 16 мая в Крыму пройдет Крымский открытый фестиваль документального кино "КрымДок". Для участия было заявлено более двухсот работ, 45 из них попало в шорт-лист фестиваля. Среди самых интересных - фильмы военных корреспондентов, снятые в зоне СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Крымского киномедиацентра, программный директор кинофестиваля Елена Куценко.Второй фильм снят военным корреспондентом и режиссером Климом Поплавским, и посвящен он также военкору, который приехал для освещения специальной военной операции из Сирии."Было всего два показа в России этого фильма о замечательном военном корреспонденте, который наполовину русский, наполовину арамеец. Фильм называется "Военкоры 3. Он молится на языке Бога", потому что Иисус Христос говорил на арамейском. Мать главного героя арамейка, и он сам выходец из Сирии. Это фильм о нем, о его работе на фронте вместе с нашими российскими корреспондентами", - рассказала Елена Куценко.Номинации фестиваляИз 45 фильмов, вышедших в финал конкурса, 17 – премьеры 2024 года, и восемь из них будут представлены впервые. Как сообщил замминистра культуры РК и председатель Оргкомитета фестиваля Андрей Терещенко, в программе заявлено три номинации: "Крым на документальном экране", "Крымские премьеры документального кино" и "Дебют"."Мы хотим донести до жителей и гостей республики правду об истории Крыма, о наших людях. Вторая номинация - это крымские премьеры документального кино. Это могут быть как неизвестные фильмы, так и фильмы-лауреаты других фестивалей, но в Крыму они никогда не демонстрировались. И третья номинация - это пробы пера любого человека, который имеет отношение к кинематографу, или просто любит кинематограф".Будет пять победителейПлощадками фестиваля в этом году станут все библиотеки и музеи Крыма, где будут организованы кинопоказы и встречи с героями представленных на фестивале фильмов. По итогам жюри отберет пять основных победителей: обладателя гран-при фестиваля "КрымДок", а также авторов лучшего документального и телевизионного фильмов, лучшего фильма о Крыме и лучшей дебютной работы. Кроме того, будет вручено несколько специальных призов.Фестиваль "КрымДок" проходит на полуострове уже седьмой год подряд. В 2023 году в программу конкурсных показов вошли 65 документальных работ, среди которых было три всероссийские премьеры.Читайте также на РИА Новости Крым:Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историкБудет экшн: Байден привлек Спилберга к своей предвыборной кампанииКрым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кино, новости сво, культура, общество, журналистика, фестиваль "крымдок"