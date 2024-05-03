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На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов
На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов - РИА Новости Крым, 03.05.2024
На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов
C 13 по 16 мая в Крыму пройдет Крымский открытый фестиваль документального кино "КрымДок". Для участия было заявлено более двухсот работ, 45 из них попало в... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T14:24
2024-05-03T14:24
2024-05-03T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. C 13 по 16 мая в Крыму пройдет Крымский открытый фестиваль документального кино "КрымДок". Для участия было заявлено более двухсот работ, 45 из них попало в шорт-лист фестиваля. Среди самых интересных - фильмы военных корреспондентов, снятые в зоне СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Крымского киномедиацентра, программный директор кинофестиваля Елена Куценко.Второй фильм снят военным корреспондентом и режиссером Климом Поплавским, и посвящен он также военкору, который приехал для освещения специальной военной операции из Сирии."Было всего два показа в России этого фильма о замечательном военном корреспонденте, который наполовину русский, наполовину арамеец. Фильм называется "Военкоры 3. Он молится на языке Бога", потому что Иисус Христос говорил на арамейском. Мать главного героя арамейка, и он сам выходец из Сирии. Это фильм о нем, о его работе на фронте вместе с нашими российскими корреспондентами", - рассказала Елена Куценко.Номинации фестиваляИз 45 фильмов, вышедших в финал конкурса, 17 – премьеры 2024 года, и восемь из них будут представлены впервые. Как сообщил замминистра культуры РК и председатель Оргкомитета фестиваля Андрей Терещенко, в программе заявлено три номинации: "Крым на документальном экране", "Крымские премьеры документального кино" и "Дебют"."Мы хотим донести до жителей и гостей республики правду об истории Крыма, о наших людях. Вторая номинация - это крымские премьеры документального кино. Это могут быть как неизвестные фильмы, так и фильмы-лауреаты других фестивалей, но в Крыму они никогда не демонстрировались. И третья номинация - это пробы пера любого человека, который имеет отношение к кинематографу, или просто любит кинематограф".Будет пять победителейПлощадками фестиваля в этом году станут все библиотеки и музеи Крыма, где будут организованы кинопоказы и встречи с героями представленных на фестивале фильмов. По итогам жюри отберет пять основных победителей: обладателя гран-при фестиваля "КрымДок", а также авторов лучшего документального и телевизионного фильмов, лучшего фильма о Крыме и лучшей дебютной работы. Кроме того, будет вручено несколько специальных призов.Фестиваль "КрымДок" проходит на полуострове уже седьмой год подряд. В 2023 году в программу конкурсных показов вошли 65 документальных работ, среди которых было три всероссийские премьеры.Читайте также на РИА Новости Крым:Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историкБудет экшн: Байден привлек Спилберга к своей предвыборной кампанииКрым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове
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На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов
На фестивале "КрымДок" представят фильмы военных корреспондентов
14:24 03.05.2024 (обновлено: 14:25 03.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. C 13 по 16 мая в Крыму пройдет Крымский открытый фестиваль документального кино "КрымДок". Для участия было заявлено более двухсот работ, 45 из них попало в шорт-лист фестиваля. Среди самых интересных - фильмы военных корреспондентов, снятые в зоне СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Крымского киномедиацентра, программный директор кинофестиваля Елена Куценко.
"Это два новых фильма. Один из них снят российским режиссером Олегом Никишевым, он называется "Фронтовой дневник американского офицера". В конце прошлого года в Россию прибыл бывший офицер армии США Скотт Беннетт. Он побывал на передовой и в пунктах подготовки российских солдат, дал им очень высокую оценку", - рассказала Куценко.
Второй фильм снят военным корреспондентом и режиссером Климом Поплавским, и посвящен он также военкору, который приехал для освещения специальной военной операции из Сирии.
"Было всего два показа в России этого фильма о замечательном военном корреспонденте, который наполовину русский, наполовину арамеец. Фильм называется "Военкоры 3. Он молится на языке Бога", потому что Иисус Христос говорил на арамейском. Мать главного героя арамейка, и он сам выходец из Сирии. Это фильм о нем, о его работе на фронте вместе с нашими российскими корреспондентами", - рассказала Елена Куценко.
Номинации фестиваля
Из 45 фильмов, вышедших в финал конкурса, 17 – премьеры 2024 года, и восемь из них будут представлены впервые. Как сообщил замминистра культуры РК и председатель Оргкомитета фестиваля Андрей Терещенко, в программе заявлено три номинации: "Крым на документальном экране", "Крымские премьеры документального кино" и "Дебют".
"Мы хотим донести до жителей и гостей республики правду об истории Крыма, о наших людях. Вторая номинация - это крымские премьеры документального кино. Это могут быть как неизвестные фильмы, так и фильмы-лауреаты других фестивалей, но в Крыму они никогда не демонстрировались. И третья номинация - это пробы пера любого человека, который имеет отношение к кинематографу, или просто любит кинематограф".
Будет пять победителей
Площадками фестиваля в этом году станут все библиотеки и музеи Крыма, где будут организованы кинопоказы и встречи с героями представленных на фестивале фильмов. По итогам жюри отберет пять основных победителей: обладателя гран-при фестиваля "КрымДок", а также авторов лучшего документального и телевизионного фильмов, лучшего фильма о Крыме и лучшей дебютной работы. Кроме того, будет вручено несколько специальных призов.
Фестиваль "КрымДок" проходит на полуострове уже седьмой год подряд
. В 2023 году в программу конкурсных показов вошли 65 документальных работ, среди которых было три всероссийские премьеры.
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