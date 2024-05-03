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Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу
Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу
Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили нефтебазу "Баловное", снабжавшую топливом подразделения украинских войск, а также три пусковых установки... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили нефтебазу "Баловное", снабжавшую топливом подразделения украинских войск, а также три пусковых установки комплексов ПВО противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по данным МО России, поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУСредства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 украинских беспилотников, а также три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21457 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный цех ВСУ разбит российскими силамиВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — МинобороныРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу

Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу "Баловное" – Минобороны

16:01 03.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили нефтебазу "Баловное", снабжавшую топливом подразделения украинских войск, а также три пусковых установки комплексов ПВО противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сообщении

Кроме того, по данным МО России, поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 украинских беспилотников, а также три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21457 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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