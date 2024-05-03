https://crimea.ria.ru/20240503/rossiyskie-voyska-unichtozhili-snabzhavshuyu-vsu-toplivom-neftebazu-1137024373.html

Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу

Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили нефтебазу "Баловное", снабжавшую топливом подразделения украинских войск, а также три пусковых установки... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T16:01

2024-05-03T16:01

2024-05-03T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили нефтебазу "Баловное", снабжавшую топливом подразделения украинских войск, а также три пусковых установки комплексов ПВО противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по данным МО России, поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУСредства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 украинских беспилотников, а также три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21457 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный цех ВСУ разбит российскими силамиВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — МинобороныРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости