https://crimea.ria.ru/20240503/rossiyskie-voyska-unichtozhili-snabzhavshuyu-vsu-toplivom-neftebazu-1137024373.html
Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу
Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу
Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили нефтебазу "Баловное", снабжавшую топливом подразделения украинских войск, а также три пусковых установки... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:01
2024-05-03T16:01
2024-05-03T16:01
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134873489_32:20:773:437_1920x0_80_0_0_a2bf00da04405b71b9338653c0f51783.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили нефтебазу "Баловное", снабжавшую топливом подразделения украинских войск, а также три пусковых установки комплексов ПВО противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по данным МО России, поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУСредства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 украинских беспилотников, а также три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21457 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный цех ВСУ разбит российскими силамиВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — МинобороныРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134873489_136:34:800:532_1920x0_80_0_0_2087dcfc842f31ccc91b4770efdb76b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу
Российские войска уничтожили снабжавшую ВСУ топливом нефтебазу "Баловное" – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили нефтебазу "Баловное", снабжавшую топливом подразделения украинских войск, а также три пусковых установки комплексов ПВО противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сообщении
Кроме того, по данным МО России, поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 украинских беспилотников, а также три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23713 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15908 танков и других боевых бронированных машин, 1278 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21457 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: