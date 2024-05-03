https://crimea.ria.ru/20240503/v-sevastopole-perezakhoronili-ostanki-zaschitnikov-i-osvoboditeley-goroda-1137021622.html

В Севастополе перезахоронили останки защитников и освободителей города

В Севастополе перезахоронили останки защитников и освободителей города - РИА Новости Крым, 03.05.2024

В Севастополе перезахоронили останки защитников и освободителей города

В Севастополе торжественно перезахоронили останки защитников и освободителей города, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T14:56

2024-05-03T14:56

2024-05-03T14:56

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе торжественно перезахоронили останки защитников и освободителей города, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Церемония перезахоронения останков 261 бойца состоялась на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось установить имена восьми из них: это краснофлотец Виктор Данилин, ефрейтор Петр Новак, Василий Кот, С.В. Кураков, красноармейцы А.К. Ермаков, Лука Серебрянский, младший лейтенант Константин Данилин, пограничник Анатолий Басистый.Имена бойцов удалось установить по надписям на ложках, флягах, вкладыше солдатского медальона, а также по бортовому номеру самолета.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце прошлого года в поселке Героевка под Керчью после мощного шторма нашли медаль и останки 11 бойцов-участников Керченско-Эльтигенской десантной операции (ноябрь-декабрь 1943 года). По номеру медали поисковикам удалось установить личность бойца – им оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона, сапер Михаил Ордов.Поисковики передали останки бойца его родственникам, проживающим в Смоленской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартует экспедиция по поиску останков советских бойцовПод Керчью ботинки на берегу "привели" поисковиков к останкам бойцаСолдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, память, новости крыма, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война