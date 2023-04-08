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Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину
Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину
В Феодосии у мемориала "Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918-1920 гг, 1941-1944 гг" в субботу состоялась торжественная церемония... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T17:15
2023-04-08T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии у мемориала "Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918-1920 гг, 1941-1944 гг" в субботу состоялась торжественная церемония передачи останков бойца Советской армии на Родину. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Погибший боец – Солдатенко Григорий Аксенович – уроженец Белорусской ССР. Его призвали на фронт в июле 1941 года. Вместе со своими однополчанами он погиб в ожесточенном бою около поселка Приморский весной 1942 года. И еще 81 год считался пропавшим без вести. Важную историческую находку помог сделать поисковый отряд "Ак-Монай", которые совместно с феодосийским отделом Крымского Следкома подняли из земли останки бойцов и нашли при них солдатские медальоны."Один из них уже удалось прочитать и в короткие сроки выйти на родственников. Медальон принадлежал рядовому Солдатенко Григорию Аксеновичу, 1918 года рождения, уроженцу Белорусской ССР. Он был призван на фронт в июле 1941 года Климовичским райвоенкоматом Могилевской области. Числился пропавшим без вести. В составе Крымфронта боец Солдатенко не давал немецко-фашистским захватчикам прорваться с полуострова на территорию Краснодарского края", - рассказывает командир поискового отряда "Ак-Монай" Кирилл Синдерович.По его словам, все эти годы родственники не переставали искать своего героя и теперь смогут похоронить его на родной земле.Ангел-хранитель Григория Четвертака: путь крымского партизана"Более того, на обратном пути крымские поисковики привезут для торжественного перезахоронения останки жителя Бахчисарайского района, погибшего в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси", - указали в Крымском Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдатаПотерянная медаль "За боевые заслуги" из Крыма начала свой путь в АрмениюУмрите геройски: черные бушлаты Евпаторийского десанта
https://crimea.ria.ru/20220508/v-krymu-perezakhoronili-ostanki-81-boytsa-krasnoarmeytsa-1123171959.html
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крым, феодосия, общество, крымский следком, новости крыма, белоруссия, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину

СК: из Крыма останки пропавшего без вести Советского воина передали на Родину – в Беларусь

17:15 08.04.2023 (обновлено: 17:17 08.04.2023)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюИз Феодосии передали на Родину останки пропавшего без вести Советского воина
Из Феодосии передали на Родину останки пропавшего без вести Советского воина
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии у мемориала "Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918-1920 гг, 1941-1944 гг" в субботу состоялась торжественная церемония передачи останков бойца Советской армии на Родину. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
Погибший боец – Солдатенко Григорий Аксенович – уроженец Белорусской ССР. Его призвали на фронт в июле 1941 года. Вместе со своими однополчанами он погиб в ожесточенном бою около поселка Приморский весной 1942 года. И еще 81 год считался пропавшим без вести. Важную историческую находку помог сделать поисковый отряд "Ак-Монай", которые совместно с феодосийским отделом Крымского Следкома подняли из земли останки бойцов и нашли при них солдатские медальоны.
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В Крыму перезахоронили останки 81 бойца-красноармейца
"Один из них уже удалось прочитать и в короткие сроки выйти на родственников. Медальон принадлежал рядовому Солдатенко Григорию Аксеновичу, 1918 года рождения, уроженцу Белорусской ССР. Он был призван на фронт в июле 1941 года Климовичским райвоенкоматом Могилевской области. Числился пропавшим без вести. В составе Крымфронта боец Солдатенко не давал немецко-фашистским захватчикам прорваться с полуострова на территорию Краснодарского края", - рассказывает командир поискового отряда "Ак-Монай" Кирилл Синдерович.
По его словам, все эти годы родственники не переставали искать своего героя и теперь смогут похоронить его на родной земле.
Ангел-хранитель Григория Четвертака: путь крымского партизана
"Более того, на обратном пути крымские поисковики привезут для торжественного перезахоронения останки жителя Бахчисарайского района, погибшего в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси", - указали в Крымском Следкоме.
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