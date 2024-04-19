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В Севастополе стартует экспедиция по поиску останков советских бойцов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В Севастополе стартует экспедиция по поиску останков советских бойцов
В Севастополе стартует экспедиция по поиску останков советских бойцов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Севастополе стартует экспедиция по поиску останков советских бойцов
Межрегиональная поисковая экспедиция "Севастопольский рубеж" при участии "Поискового движения России" пройдет на Мекензиевых горах в Севастополе на протяжении... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T22:40
2024-04-19T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Межрегиональная поисковая экспедиция "Севастопольский рубеж" при участии "Поискового движения России" пройдет на Мекензиевых горах в Севастополе на протяжении двух недель, найденные останки советских бойцов захоронят в преддверии Дня Победы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил Руководитель направления по реализации военно-исторических проектов "Поискового движения России" Алексей Бормотов.Среди участников экспедиции, помимо Севастополя и Крыма, Московская, Кировская и Волгоградская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и республика Дагестан.Традиционно поиск останков советских солдат пройдет на Мекензиевых горах – "на одних и тех же местах боевых действий, где проходили бои при обороне Севастополя и когда освобождался город", уточнил Бормотов."Это большое плато, на котором разворачивались довольно длительное время бои, и много воинов остались незахороненными лежать в окопах, в воронках, в местах боевых действий", – отметил он.По словам Бормотова, Мекензиевы горы – "очень сложный период обороны, потому что много было неучтенных бойцов", из-за чего установить личность героев бывает трудно, а порой и невозможно. В таких случаях воины захораниваются как безымянные."Конечно, архивные данные изучаются. Но наши воины вели тут активную оборону, много частей выходило из окружения, не было ни списков, ни документов. Поэтому зачастую обнаруживаем бойцов, которые числятся пропавшими где-то под Одессой, а на самом деле они с боями отошли до Севастополя и здесь уже сложили свою голову", – рассказал Бормотов.Установить личности советских воинов удается несколькими способами, и прежде всего, наиболее точно, благодаря так называемым солдатским медальонам, сказал он.Но даже если солдатский медальон обнаружат, это не будет значить, что личность воина установить будет просто, поскольку пролежал он в земле уже 80 лет, а данные хранялись на бумаге, которая истлевает, так что прочесть написанное бывает очень сложно."Для этого у нас есть специальная лаборатория "Солдатский медальон", которая находится в Москве, а специалисты этой лаборатории есть даже в Крыму", – отметил поисковик.Также личность бойцов устанавливают по наградам, которые были номерные – информация о них хранится в архивах, добавил он. Есть вероятность идентифицировать воина и по личным вещам, но такой информации, по словам Бормотова, поисковики не очень доверяют – ее можно использовать лишь как подтверждение ранее полученной."Котелки, фляжки, бывает на касках фамилия написана. Но к этой информации мы относимся скептически, потому что личные вещи могли переходить из рук в руки и сказать точно, что эта вещь принадлежала именно этому человеку, довольно-таки сложно. Мы, конечно, эти сведения учитываем, но устанавливать личность по именным вещам – это не очень правильно", – объяснил Бормотов.Ежегодно поисковики находят более 50 останков бойцов, сказал он. В 2023 году захоронили даже больше – 70. Сказать, когда поднимут последнего воина, нельзя, "потому что чем меньше бойцов остается, тем их сложнее обнаружить".Целей экспедиции "Севастопольский рубеж" – две, и они неизменны: установление как можно большего числа имен погибших защитников Севастополя и патриотическое воспитание молодежи, сказал Бормотов. Мероприятие это добровольное, но принять в нем участие могут только члены поисковой организации по заявкам поисковых отрядов.Он напомнил, что традиция проводить большую поисковую экспедицию зародилась в 1991 году, когда впервые в Севастополе состоялась Всесоюзная "Вахта памяти". На нее тогда съехалось много поисковых отрядов со всей страны, однако в том же году СССР распался, и между мероприятиями для большого числа участников из разных уголков страны возник большой перерыв."Но на территории Севастополя проходили экспедиции силами самих севастопольских поисковиков и привлекались поисковики из Крыма. Четыре года назад к этому подключилось "Поисковое движение России", и теперь на протяжении этих лет проводится уже большая межрегиональная поисковая экспедиция "Севастопольский рубеж", – отметил он.Бормотов также добавил, что кроме крупных экспедиций, которые проходят при поддержке "Поискового движения России", в Крыму уже очень много местных поисковых отрядов, которые "ежегодно, когда есть свободное время, организовывают небольшие экспедиции своими силами".Захоронения останков погибших бойцов и командиров Красной армии, обнаруженных поисковиками в течение большой поисковой экспедиции "Севастопольский рубеж- 2024" состоится 3 мая на Военно-мемориальном кладбище в поселке Дергачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки найденного под Керчью бойца передали родственникамПод Феодосией поисковики нашли останки советских солдатВ Севастополе обнаружены массовые захоронения мирных граждан времен войны
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В Севастополе стартует экспедиция по поиску останков советских бойцов

Межрегиональная поисковая экспедиция "Севастопольский рубеж" пройдет на Мекензиевых горах

22:40 19.04.2024
 
© РИА Новости КрымВ Крыму найдены останки советского бойца
В Крыму найдены останки советского бойца - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Межрегиональная поисковая экспедиция "Севастопольский рубеж" при участии "Поискового движения России" пройдет на Мекензиевых горах в Севастополе на протяжении двух недель, найденные останки советских бойцов захоронят в преддверии Дня Победы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил Руководитель направления по реализации военно-исторических проектов "Поискового движения России" Алексей Бормотов.
"Ежегодно в экспедиции участвует порядка десяти регионов. В этом году заявилось около 100 человек. Поисковые работы будут вестись в течение двух недель. И буквально перед 9 мая эта экспедиция завершается", – сказал Бормотов.
Среди участников экспедиции, помимо Севастополя и Крыма, Московская, Кировская и Волгоградская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и республика Дагестан.
Традиционно поиск останков советских солдат пройдет на Мекензиевых горах – "на одних и тех же местах боевых действий, где проходили бои при обороне Севастополя и когда освобождался город", уточнил Бормотов.
"Это большое плато, на котором разворачивались довольно длительное время бои, и много воинов остались незахороненными лежать в окопах, в воронках, в местах боевых действий", – отметил он.
По словам Бормотова, Мекензиевы горы – "очень сложный период обороны, потому что много было неучтенных бойцов", из-за чего установить личность героев бывает трудно, а порой и невозможно. В таких случаях воины захораниваются как безымянные.
"Конечно, архивные данные изучаются. Но наши воины вели тут активную оборону, много частей выходило из окружения, не было ни списков, ни документов. Поэтому зачастую обнаруживаем бойцов, которые числятся пропавшими где-то под Одессой, а на самом деле они с боями отошли до Севастополя и здесь уже сложили свою голову", – рассказал Бормотов.
Установить личности советских воинов удается несколькими способами, и прежде всего, наиболее точно, благодаря так называемым солдатским медальонам, сказал он.
"Это капсула, в которую закладывалась записка с именными данными бойца. Он сам ее заполнял, вносил данные о себе: фамилию, имя, отчество, год рождения, откуда призывался, каким военкоматом, где его родственники проживают, звание и группу крови. И если такой медальон удается обнаружить, то это, конечно, большая поисковая удача, потому что, к сожалению, не у всех они сохранились", – отметил Бормотов.
Но даже если солдатский медальон обнаружат, это не будет значить, что личность воина установить будет просто, поскольку пролежал он в земле уже 80 лет, а данные хранялись на бумаге, которая истлевает, так что прочесть написанное бывает очень сложно.
"Для этого у нас есть специальная лаборатория "Солдатский медальон", которая находится в Москве, а специалисты этой лаборатории есть даже в Крыму", – отметил поисковик.
Также личность бойцов устанавливают по наградам, которые были номерные – информация о них хранится в архивах, добавил он. Есть вероятность идентифицировать воина и по личным вещам, но такой информации, по словам Бормотова, поисковики не очень доверяют – ее можно использовать лишь как подтверждение ранее полученной.
"Котелки, фляжки, бывает на касках фамилия написана. Но к этой информации мы относимся скептически, потому что личные вещи могли переходить из рук в руки и сказать точно, что эта вещь принадлежала именно этому человеку, довольно-таки сложно. Мы, конечно, эти сведения учитываем, но устанавливать личность по именным вещам – это не очень правильно", – объяснил Бормотов.
Ежегодно поисковики находят более 50 останков бойцов, сказал он. В 2023 году захоронили даже больше – 70. Сказать, когда поднимут последнего воина, нельзя, "потому что чем меньше бойцов остается, тем их сложнее обнаружить".
Целей экспедиции "Севастопольский рубеж" – две, и они неизменны: установление как можно большего числа имен погибших защитников Севастополя и патриотическое воспитание молодежи, сказал Бормотов. Мероприятие это добровольное, но принять в нем участие могут только члены поисковой организации по заявкам поисковых отрядов.
Он напомнил, что традиция проводить большую поисковую экспедицию зародилась в 1991 году, когда впервые в Севастополе состоялась Всесоюзная "Вахта памяти". На нее тогда съехалось много поисковых отрядов со всей страны, однако в том же году СССР распался, и между мероприятиями для большого числа участников из разных уголков страны возник большой перерыв.
"Но на территории Севастополя проходили экспедиции силами самих севастопольских поисковиков и привлекались поисковики из Крыма. Четыре года назад к этому подключилось "Поисковое движение России", и теперь на протяжении этих лет проводится уже большая межрегиональная поисковая экспедиция "Севастопольский рубеж", – отметил он.
Бормотов также добавил, что кроме крупных экспедиций, которые проходят при поддержке "Поискового движения России", в Крыму уже очень много местных поисковых отрядов, которые "ежегодно, когда есть свободное время, организовывают небольшие экспедиции своими силами".
Захоронения останков погибших бойцов и командиров Красной армии, обнаруженных поисковиками в течение большой поисковой экспедиции "Севастопольский рубеж- 2024" состоится 3 мая на Военно-мемориальном кладбище в поселке Дергачи.
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