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В Севастополе обнаружены массовые захоронения мирных граждан времен войны
В Севастополе обнаружены массовые захоронения мирных граждан времен войны - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Севастополе обнаружены массовые захоронения мирных граждан времен войны
Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о геноциде, проводит масштабную и планомерную работу по фиксации злодеяний немецко-фашистских РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T12:15
2024-04-19T12:15
2024-04-19T12:15
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о геноциде, проводит масштабную и планомерную работу по фиксации злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, совершенных в отношении мирного населения и военнопленных на территории оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионов СССР. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю."На первоначальном этапе в одном производстве с данным уголовным делом соединено 16 ранее возбужденных дел по фактам массовых убийств мирных жителей Крыма, Волгоградской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, совершенных во время Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.Расследованием занимается специально созданное управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма, активно работает Штаб по координации поисковой и архивной работы. Следователями тщательно изучаются рассекреченные архивные материалы о Великой Отечественной войне для формирования общей доказательственной базы и установления ранее неизвестных мест массовых захоронений мирного населения и военнопленных.Собранные в ходе следствия материалы становятся основанием для заявлений о признании фактов геноцида народов Советского Союза. На данный момент уже в 19 регионах России вынесены решения судов о признании деяний нацистов геноцидом.Это Республика Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Луганская Народная Республика, Московская, Курская, Псковская, Новгородская, Орловская, Калужская, Ростовская, Волгоградская, Смоленская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Калининградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.В основе вынесенных судебных решений - результаты проведения поисковых мероприятий и изучения архивных материалов, позволившие следователям воссоздать объективную картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и человечности. Весомый вклад в восстановление исторической справедливости внесли местные жители, воспоминания которых, зафиксированные сотрудниками СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Невероятная жестокость: что творили фашисты в КрымуНа месте "Картофельного городка" открыли мемориальный скверЗа что в Крыму судить мертвецов?
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, россия, севастополь, общество, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, фашизм, новости крыма
В Севастополе обнаружены массовые захоронения мирных граждан времен войны
Массовые захоронения времен войны нашли на территории "Максимовой дачи" в Севастополе - СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о геноциде, проводит масштабную и планомерную работу по фиксации злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, совершенных в отношении мирного населения и военнопленных на территории оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионов СССР. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
"На первоначальном этапе в одном производстве с данным уголовным делом соединено 16 ранее возбужденных дел по фактам массовых убийств мирных жителей Крыма, Волгоградской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, совершенных во время Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.
Расследованием занимается специально созданное управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма, активно работает Штаб по координации поисковой и архивной работы. Следователями тщательно изучаются рассекреченные архивные материалы о Великой Отечественной войне для формирования общей доказательственной базы и установления ранее неизвестных мест массовых захоронений мирного населения и военнопленных.
"В рамках этой работы обнаружены ранее неисследованные массовые захоронения мирных граждан в Республике Крым, на территории "Максимовой дачи" в Севастополе", – уточнили в ведомстве.
Собранные в ходе следствия материалы становятся основанием для заявлений о признании фактов геноцида народов Советского Союза. На данный момент уже в 19 регионах России вынесены решения судов о признании деяний нацистов геноцидом.
Это Республика Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Луганская Народная Республика, Московская, Курская, Псковская, Новгородская, Орловская, Калужская, Ростовская, Волгоградская, Смоленская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Калининградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.
В основе вынесенных судебных решений - результаты проведения поисковых мероприятий и изучения архивных материалов, позволившие следователям воссоздать объективную картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и человечности. Весомый вклад в восстановление исторической справедливости внесли местные жители, воспоминания которых, зафиксированные сотрудниками СК России.
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