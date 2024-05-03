https://crimea.ria.ru/20240503/rf-osvobodila-547-kvadratnykh-kilometrov-v-novykh-regionakh-s-nachala-goda-1137012869.html

РФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года

РФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года - РИА Новости Крым, 03.05.2024

РФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года

С начала 2024 года российские войска освободили 547 квадратных километров территории новых регионов РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T12:55

2024-05-03T12:55

2024-05-03T12:59

сергей шойгу

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. С начала 2024 года российские войска освободили 547 квадратных километров территории новых регионов РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны.Шойгу напомнил, что за последние две недели российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи.Министр также отметил, что для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию.

https://crimea.ria.ru/20240503/shoygu-nazval-poteri-vsu-1137012379.html

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