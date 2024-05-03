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РФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года
РФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года - РИА Новости Крым, 03.05.2024
РФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года
С начала 2024 года российские войска освободили 547 квадратных километров территории новых регионов РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T12:55
2024-05-03T12:55
2024-05-03T12:59
сергей шойгу
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. С начала 2024 года российские войска освободили 547 квадратных километров территории новых регионов РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны.Шойгу напомнил, что за последние две недели российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи.Министр также отметил, что для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию.
https://crimea.ria.ru/20240503/shoygu-nazval-poteri-vsu-1137012379.html
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сергей шойгу, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина
РФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года
Армия России с начала года взяла под контроль 547 квадратных километров в новых регионах
12:55 03.05.2024 (обновлено: 12:59 03.05.2024)