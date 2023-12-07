Рейтинг@Mail.ru
Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231207/kommunalnye-platezhi-osvobodili-ot-komissii--kogo-kosnetsya-1133369929.html
Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
Российским банкам запретили взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Соответствующий закон в третьем чтении... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T13:55
2023-12-07T13:55
жкх
жкх крыма и севастополя
банк
новости
государственная дума рф
закон и право
вячеслав володин
соцзащита
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/35/1115883535_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_684a1420ffa06475ec2424d275655057.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российским банкам запретили взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Соответствующий закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы РФ, об этом сообщает пресс-служба ГД со ссылкой на комментарий спикера Вячеслава Володина.Уточняется, что норма принятого закона будет носить адресный характер и коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке.Полный перечень категорий таких граждан будет установлен правительством РФ."Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия — ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей", – уверен Володин.Председатель Государственной Думы отметил, что принятый закон – это результат большой работы, которая проводилась по поручению президента Владимира Путина совместно с правительством и банковским сообществом.В ноябре правительство РФ утвердило средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям. В Республике Крым он составил 9,5%, в Севастополе – 10,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийКрым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготниковКрымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/35/1115883535_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4696b982f71a4ee03131b57097fd380b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, жкх крыма и севастополя, банк, новости, государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, соцзащита, общество
Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется

Володин: банкам запретили брать комиссию при оплате коммуналки и квартплаты с пенсионеров

13:55 07.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российским банкам запретили взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Соответствующий закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы РФ, об этом сообщает пресс-служба ГД со ссылкой на комментарий спикера Вячеслава Володина.
Уточняется, что норма принятого закона будет носить адресный характер и коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке.
"Государственная Дума запретила банкам, кредитным организациям, платежным агентам взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги", – сказано в сообщении.
Полный перечень категорий таких граждан будет установлен правительством РФ.
"Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия — ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей", – уверен Володин.
Председатель Государственной Думы отметил, что принятый закон – это результат большой работы, которая проводилась по поручению президента Владимира Путина совместно с правительством и банковским сообществом.
В ноябре правительство РФ утвердило средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям. В Республике Крым он составил 9,5%, в Севастополе – 10,6%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий
Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников
Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
 
ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяБанкНовостиГосударственная Дума РФЗакон и правоВячеслав ВолодинСоцзащитаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
15:06В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ
14:30Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника Эльтигена
14:15В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников
13:55Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
13:34Когда завершат все работы в пострадавших от урагана регионах Крыма
13:29На севере Крыма будет стрелять артиллерия
13:16Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине
12:59Дефицит в энергосистеме: Киев просит помощи Словакии, Румынии и Польши
12:47Митрополит Тихон сказал, зачем и кому читать его новую книгу
12:21Может быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву
11:38Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями
11:34Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска – все о ЧП к этому часу
11:21В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты
11:13Города и села Херсонщины снова под огнем ВСУ: выпущено 92 снаряда
10:56Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы
10:52При стрельбе в школе Брянска два человека погибли и пятеро ранены
10:42В Керченском проливе штормовое предупреждение: как работает переправа
10:23Устроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собой
10:14Выборы президента России состоятся 17 марта
Лента новостейМолния