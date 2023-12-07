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Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
Российским банкам запретили взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Соответствующий закон в третьем чтении... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T13:55
2023-12-07T13:55
2023-12-07T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российским банкам запретили взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Соответствующий закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы РФ, об этом сообщает пресс-служба ГД со ссылкой на комментарий спикера Вячеслава Володина.Уточняется, что норма принятого закона будет носить адресный характер и коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке.Полный перечень категорий таких граждан будет установлен правительством РФ."Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия — ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей", – уверен Володин.Председатель Государственной Думы отметил, что принятый закон – это результат большой работы, которая проводилась по поручению президента Владимира Путина совместно с правительством и банковским сообществом.В ноябре правительство РФ утвердило средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям. В Республике Крым он составил 9,5%, в Севастополе – 10,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийКрым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготниковКрымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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жкх, жкх крыма и севастополя, банк, новости, государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, соцзащита, общество
Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
Володин: банкам запретили брать комиссию при оплате коммуналки и квартплаты с пенсионеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российским банкам запретили взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Соответствующий закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы РФ, об этом сообщает пресс-служба ГД со ссылкой на комментарий спикера Вячеслава Володина.
Уточняется, что норма принятого закона будет носить адресный характер и коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке.
"Государственная Дума запретила банкам, кредитным организациям, платежным агентам взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги", – сказано в сообщении.
Полный перечень категорий таких граждан будет установлен правительством РФ.
"Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия — ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей", – уверен Володин.
Председатель Государственной Думы отметил, что принятый закон – это результат большой работы, которая проводилась по поручению президента Владимира Путина совместно с правительством и банковским сообществом.
В ноябре правительство РФ утвердило
средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям. В Республике Крым он составил 9,5%, в Севастополе – 10,6%.
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