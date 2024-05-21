https://crimea.ria.ru/20240521/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1137361599.html

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму определяется областью повышенного атмосферного давления. Будет тепло и сухо. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T00:01

2024-05-21T00:01

2024-05-21T00:02

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму определяется областью повышенного атмосферного давления. Будет тепло и сухо. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10; днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов, днем от +23 до +26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240519/zayavka-na-nachalo-leta-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1137370766.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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