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Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму определяется областью повышенного атмосферного давления. Будет тепло и сухо. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T00:01
2024-05-21T00:02
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму определяется областью повышенного атмосферного давления. Будет тепло и сухо. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10; днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов, днем от +23 до +26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240519/zayavka-na-nachalo-leta-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1137370766.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник теплая и сухая погода

00:01 21.05.2024 (обновлено: 00:02 21.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВесна в Симферополе
Весна в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму определяется областью повышенного атмосферного давления. Будет тепло и сухо. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +6…+11, на побережье до +15 градусов, днем +22…+27, в горах +15…+20 градусов. Ветер восточный 7-12 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10; днем +24...+26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов, днем от +23 до +26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Солнце в горах Крыма - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
19 мая, 18:53Радио "Спутник в Крыму"
Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
22:52Главное за день: 20 мая
22:30Главные новости Крыма: 20 мая
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20:44Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
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20:11В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
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19:28Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США
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