https://crimea.ria.ru/20240521/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1137361599.html
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму определяется областью повышенного атмосферного давления. Будет тепло и сухо. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T00:01
2024-05-21T00:01
2024-05-21T00:02
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму определяется областью повышенного атмосферного давления. Будет тепло и сухо. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10; днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов, днем от +23 до +26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240519/zayavka-na-nachalo-leta-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1137370766.html
симферополь
севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник теплая и сухая погода
00:01 21.05.2024 (обновлено: 00:02 21.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму определяется областью повышенного атмосферного давления. Будет тепло и сухо. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +6…+11, на побережье до +15 градусов, днем +22…+27, в горах +15…+20 градусов. Ветер восточный 7-12 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10; днем +24...+26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов, днем от +23 до +26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.