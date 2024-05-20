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В России растут объемы добычи газа – Путин

В России растут объемы добычи газа – Путин - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В России растут объемы добычи газа – Путин

Объемы добычи газа в России выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T19:53

2024-05-20T19:53

2024-05-20T19:57

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Объемы добычи газа в России выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.Валовая добыча нефти с начала года составили 195 миллионов 700 тысяч тонн, что на 1,8% меньше прошлогоднего показателя, однако это снижение добровольное, связанное с договоренностями по линии ОПЕК+, подчеркнул президент."Кроме того, и это отражает общие позитивные тенденции в экономике и производстве, устойчиво растет потребление электрической энергии. С начала этого года прирост составил 6,1%", – привел статистику глава государства.Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топливаВ Крыму пробурят новые скважины для добычи газаРоссия и Крым обеспечивают Херсонскую область углем и газом

россия

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2024

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владимир путин (политик), новости, россия, газ, газоснабжение, нефть, российская нефть, электричество