https://crimea.ria.ru/20240520/v-rossii-rastut-obemy-dobychi-gaza--putin-1137441634.html
В России растут объемы добычи газа – Путин
В России растут объемы добычи газа – Путин - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В России растут объемы добычи газа – Путин
Объемы добычи газа в России выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T19:53
2024-05-20T19:53
2024-05-20T19:57
владимир путин (политик)
новости
россия
газ
газоснабжение
нефть
российская нефть
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132186739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e50001804da5753314dc83547b6127bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Объемы добычи газа в России выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.Валовая добыча нефти с начала года составили 195 миллионов 700 тысяч тонн, что на 1,8% меньше прошлогоднего показателя, однако это снижение добровольное, связанное с договоренностями по линии ОПЕК+, подчеркнул президент."Кроме того, и это отражает общие позитивные тенденции в экономике и производстве, устойчиво растет потребление электрической энергии. С начала этого года прирост составил 6,1%", – привел статистику глава государства.Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топливаВ Крыму пробурят новые скважины для добычи газаРоссия и Крым обеспечивают Херсонскую область углем и газом
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132186739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9a09c4194577d9745bf6e28a5f5a40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, газ, газоснабжение, нефть, российская нефть, электричество
В России растут объемы добычи газа – Путин
Объемы добычи газа в РФ выросли на 8% – Путин
19:53 20.05.2024 (обновлено: 19:57 20.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Объемы добычи газа в России выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.
"Добыча газа в России составила 246 миллиардов 400 миллионов кубометров, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал Путин.
Валовая добыча нефти с начала года составили 195 миллионов 700 тысяч тонн, что на 1,8% меньше прошлогоднего показателя, однако это снижение добровольное, связанное с договоренностями по линии ОПЕК+, подчеркнул президент.
"Кроме того, и это отражает общие позитивные тенденции в экономике и производстве, устойчиво растет потребление электрической энергии. С начала этого года прирост составил 6,1%", – привел статистику глава государства.
Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти
совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
Читайте также на РИА Новости Крым: