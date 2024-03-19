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Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива
Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива
Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T16:33
2024-03-19T16:29
крым
феодосия
беларусь
нефть
российская нефть
экономика
георгий мурадов
новополоцкий нефтеперерабатывающий завод
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки заинтересованных стран. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в ближайшее время Феодосия и Новополоцк планируют подписать договор о побратимстве.Он также напомнил, что Крым подписал соглашение с Витебской областью, в рамках которого реализуются совместные мероприятия в экономической, общественно-политической и гуманитарной сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборотЛукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и БелоруссиейПутин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси
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крым, феодосия, беларусь, нефть, российская нефть, экономика, георгий мурадов, новополоцкий нефтеперерабатывающий завод, новости крыма
Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива

Крым предложил Белоруссии использовать нефтебазу в Феодосии для перевалки нефтепродуктов

16:33 19.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото
Эшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки заинтересованных стран. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, в ближайшее время Феодосия и Новополоцк планируют подписать договор о побратимстве.
"Новополоцк известен своим нефтеперерабатывающим заводом, а у нас в Феодосии есть большая нефтебаза для нефтепродуктов и сырой нефти. У Белоруссии есть заинтересованность продвигать свои нефтепродукты на внешние рынки. Из Феодосии эти нефтепродукты могут грузиться и продаваться на ближайших рынках, в том числе в те страны, которые заинтересованы в этих поставках", - сказал Мурадов.
Он также напомнил, что Крым подписал соглашение с Витебской областью, в рамках которого реализуются совместные мероприятия в экономической, общественно-политической и гуманитарной сферах.
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КрымФеодосияБеларусьНефтьРоссийская нефтьЭкономикаГеоргий МурадовНовополоцкий нефтеперерабатывающий заводНовости Крыма
 
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