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Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива
Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива
Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T16:33
2024-03-19T16:33
2024-03-19T16:29
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нефть
российская нефть
экономика
георгий мурадов
новополоцкий нефтеперерабатывающий завод
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки заинтересованных стран. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в ближайшее время Феодосия и Новополоцк планируют подписать договор о побратимстве.Он также напомнил, что Крым подписал соглашение с Витебской областью, в рамках которого реализуются совместные мероприятия в экономической, общественно-политической и гуманитарной сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборотЛукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и БелоруссиейПутин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси
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крым, феодосия, беларусь, нефть, российская нефть, экономика, георгий мурадов, новополоцкий нефтеперерабатывающий завод, новости крыма
Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива
Крым предложил Белоруссии использовать нефтебазу в Феодосии для перевалки нефтепродуктов