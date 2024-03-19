https://crimea.ria.ru/20240319/neftebazu-v-krymu-khotyat-ispolzovat-dlya-perevalki-belorusskogo-topliva-1135839642.html

Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива

Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива

Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T16:33

2024-03-19T16:33

2024-03-19T16:29

крым

феодосия

беларусь

нефть

российская нефть

экономика

георгий мурадов

новополоцкий нефтеперерабатывающий завод

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крым готов предоставить Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу мощности феодосийской нефтебазы для перевалки нефтепродуктов на внешние рынки заинтересованных стран. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Минск – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в ближайшее время Феодосия и Новополоцк планируют подписать договор о побратимстве.Он также напомнил, что Крым подписал соглашение с Витебской областью, в рамках которого реализуются совместные мероприятия в экономической, общественно-политической и гуманитарной сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборотЛукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и БелоруссиейПутин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси

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2024

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крым, феодосия, беларусь, нефть, российская нефть, экономика, георгий мурадов, новополоцкий нефтеперерабатывающий завод, новости крыма