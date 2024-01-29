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Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией
Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией
Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T16:33
2024-01-29T16:33
2024-01-29T16:33
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.В то же время, отметил Лукашенко, в Союзном государстве необходимо устранить барьеры в поставках товаров, выровнять условия деятельности для предприятий и ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок. Эти темы не новы, но по ним, по словам белорусского лидера, "пока хватает шероховатостей".Президент республики также подчеркнул, что Москва и Минск пока полностью не определились по вопросу создания единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов."Сейчас как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения. Они будут выгодны и для России, и для Беларуси", - сказал он.В понедельник в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. На заседании планируется утвердить ряд решений, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах.Также на заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и БеларусиЛукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
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белоруссия, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), новости, экономика, союзное государство
Лукашенко заявил о рекордном товарообороте между РФ и Белоруссией
Лукашенко: товарооборот РФ и Белоруссии в 2023 году составит рекордные 54 млрд долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
"По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами… Если взять в целом год, товары и услуги – 54 миллиарда долларов примерно будет. Это действительно исторический максимум", – сказал он.
В то же время, отметил Лукашенко, в Союзном государстве необходимо устранить барьеры в поставках товаров, выровнять условия деятельности для предприятий и ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок. Эти темы не новы, но по ним, по словам белорусского лидера, "пока хватает шероховатостей".
Президент республики также подчеркнул, что Москва и Минск пока полностью не определились по вопросу создания единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
"Сейчас как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения. Они будут выгодны и для России, и для Беларуси", - сказал он.
В понедельник в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. На заседании планируется утвердить ряд решений, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах.
Также на заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период.
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