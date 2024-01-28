https://crimea.ria.ru/20240128/putin-i-lukashenko-otsenili-razvitie-otnosheniy-rf-i-belarusi-1134520401.html
Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси
Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси
Президент России Владимир Путин заявил о постоянном росте товарооборота РФ и Белоруссии, который за 10 месяцев прошлого года превысил 42 млрд долларов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T19:18
2024-01-28T19:18
2024-01-28T19:18
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о постоянном росте товарооборота РФ и Белоруссии, который за 10 месяцев прошлого года превысил 42 млрд долларов. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.Президент России добавил, что РФ является крупнейшим для Белоруссии инвестором проектов и уже "проинвестировала 4 млрд долларов в экономику страны". При этом Путин отметил, что такая работа "идет в двустороннем режиме".В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что "ни одна страна не способна была бы так относиться к Беларуси, как это делает Россия": предоставляя разнообразные возможности для развития, в том числе в совместных проектах.По его словам, у Украины и бывших прибалтийских республик СССР были такие же возможности успешно развиваться рядом и вместе с Россией.Также он подчеркнул, что в Белоруссии сегодня "серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса" с учетом информации об СВО."Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы. Думали о том, как дальше развиваться и какие системы мы будем развивать с учетом опыта специальной военной операции", – сказал Лукашенко.Владимир Путин пообещал в ходе беседы 28 января подробно проинформировать белорусского коллегу о том, что происходит в зоне проведения спецоперации на Украине.Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году станет рекордным, отмечая что РФ является ключевым поставщиком мяса, рыбы и какао, а также машин и ж/д локомотивов, черных металлов, алюминиевой проволоки, труб и подшипников в Белоруссию. А около 85% всего экспорта молочной продукции приходится Беларуси приходится на РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд Британии не привыкать: эксперт о "рыбной войне" в Баренцевом море
https://crimea.ria.ru/20231116/iz-kryma-v-belorussiyu-anonsirovany-pervye-mezhdunarodnye-zhd-reysy-1132841136.html
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, новости, политика, экономика, белоруссия, в мире
Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси
Путин: торговые отношения между Россией и Белоруссией развиваются очень энергично
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о постоянном росте товарооборота РФ и Белоруссии, который за 10 месяцев прошлого года превысил 42 млрд долларов. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
"В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов… Он растет постоянно", – сказал Путин.
Президент России добавил, что РФ является крупнейшим для Белоруссии инвестором проектов и уже "проинвестировала 4 млрд долларов в экономику страны". При этом Путин отметил, что такая работа "идет в двустороннем режиме".
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что "ни одна страна не способна была бы так относиться к Беларуси, как это делает Россия": предоставляя разнообразные возможности для развития, в том числе в совместных проектах.
По его словам, у Украины и бывших прибалтийских республик СССР были такие же возможности успешно развиваться рядом и вместе с Россией.
"Что мешало Украине, Балтийскими странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий… Давайте двигаться в этом направлении. Нет, не хотят, ищут за морями лучшей жизни", – прокомментировал Лукашенко.
Также он подчеркнул, что в Белоруссии сегодня "серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса" с учетом информации об СВО.
"Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы. Думали о том, как дальше развиваться и какие системы мы будем развивать с учетом опыта специальной военной операции", – сказал Лукашенко.
Владимир Путин пообещал в ходе беседы 28 января подробно проинформировать белорусского коллегу о том, что происходит в зоне проведения спецоперации на Украине.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году станет рекордным, отмечая что РФ является ключевым поставщиком мяса, рыбы и какао, а также машин и ж/д локомотивов, черных металлов, алюминиевой проволоки, труб и подшипников в Белоруссию. А около 85% всего экспорта молочной продукции приходится Беларуси приходится на РФ.
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