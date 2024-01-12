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Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд
Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд
Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году стал рекордным - он вырос на 26,3% и достиг 240,11 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T08:49
2024-01-12T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году стал рекордным - он вырос на 26,3% и достиг 240,11 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР пишет РИА Новости.Отмечается, что Китай поставил нашей стране товаров на 110,97 миллиарда долларов. Это на 46,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.Экспорт из России в КНР увеличился на 12,7% и достиг 129,13 миллиарда долларов.Только в декабре товарооборот стран достиг 21,9 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,19 миллиарда долларов, а получила — на 10,7 миллиарда долларов.Лидеры двух стран ранее поставили задачу удвоить товарооборот и довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018-м до 200 миллиардов к 2024 году. Этого результата удалось достичь в ноябре. По итогам 2022-го показатель вырос на 29,3 процента и составил 190,271 миллиарда долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культурыИтоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуВзаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
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РИА Новости Крым
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россия, китай, экспорт, в мире, экономика, товары и услуги, новости
Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд

Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 240,11 млрд долларов в 2023 году

08:49 12.01.2024 (обновлено: 08:51 12.01.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и КНР
Флаги России и КНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году стал рекордным - он вырос на 26,3% и достиг 240,11 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР пишет РИА Новости.
Отмечается, что Китай поставил нашей стране товаров на 110,97 миллиарда долларов. Это на 46,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Экспорт из России в КНР увеличился на 12,7% и достиг 129,13 миллиарда долларов.
Только в декабре товарооборот стран достиг 21,9 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,19 миллиарда долларов, а получила — на 10,7 миллиарда долларов.
Лидеры двух стран ранее поставили задачу удвоить товарооборот и довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018-м до 200 миллиардов к 2024 году. Этого результата удалось достичь в ноябре. По итогам 2022-го показатель вырос на 29,3 процента и составил 190,271 миллиарда долларов.
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