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Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд

Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд

Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году стал рекордным - он вырос на 26,3% и достиг 240,11 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T08:49

2024-01-12T08:49

2024-01-12T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году стал рекордным - он вырос на 26,3% и достиг 240,11 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР пишет РИА Новости.Отмечается, что Китай поставил нашей стране товаров на 110,97 миллиарда долларов. Это на 46,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.Экспорт из России в КНР увеличился на 12,7% и достиг 129,13 миллиарда долларов.Только в декабре товарооборот стран достиг 21,9 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,19 миллиарда долларов, а получила — на 10,7 миллиарда долларов.Лидеры двух стран ранее поставили задачу удвоить товарооборот и довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018-м до 200 миллиардов к 2024 году. Этого результата удалось достичь в ноябре. По итогам 2022-го показатель вырос на 29,3 процента и составил 190,271 миллиарда долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культурыИтоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуВзаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей

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китай

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россия, китай, экспорт, в мире, экономика, товары и услуги, новости