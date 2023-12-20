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Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей. Об... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T07:30
2023-12-20T07:30
2023-12-20T07:30
китай
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михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.Премьер напомнил, что во взаимных расчетах РФ и КНР практически полностью перешли на национальные валюты - более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях. Взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в отношениях России и Китая заложен "крепкий фундамент взаимодействия"."У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", - заявил Си Цзиньпин.В октябре Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил, что отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем заявил Путин в ПекинеЭкспорт российского газа в Китай обновит исторический рекордВ Крыму для китайцев сделают мороженое с пандой и медвежонком на упаковке
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китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин (председатель кнр), экономика, внешняя торговля, политика, новости
Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
Мишустин: взаимный товарооборот России и Китая составил почти 18 триллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"В текущем году торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами, - цитирует Мишустина РИА Новости. - Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней".
Премьер напомнил, что во взаимных расчетах РФ и КНР практически полностью перешли на национальные валюты - более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях. Взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в отношениях России и Китая заложен "крепкий фундамент взаимодействия".
"У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", - заявил Си Цзиньпин.
В октябре Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил
, что отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы.
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