https://crimea.ria.ru/20231220/vzaimnyy-tovarooborot-rf-i-kitaya-sostavil-pochti-18-trillionov-rubley-1133669490.html

Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей

Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей. Об... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T07:30

2023-12-20T07:30

2023-12-20T07:30

китай

россия

михаил мишустин

си цзиньпин (председатель кнр)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.Премьер напомнил, что во взаимных расчетах РФ и КНР практически полностью перешли на национальные валюты - более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях. Взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в отношениях России и Китая заложен "крепкий фундамент взаимодействия"."У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", - заявил Си Цзиньпин.В октябре Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил, что отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем заявил Путин в ПекинеЭкспорт российского газа в Китай обновит исторический рекордВ Крыму для китайцев сделают мороженое с пандой и медвежонком на упаковке

китай

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китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин (председатель кнр), экономика, внешняя торговля, политика, новости