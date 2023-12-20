Рейтинг@Mail.ru
Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/vzaimnyy-tovarooborot-rf-i-kitaya-sostavil-pochti-18-trillionov-rubley-1133669490.html
Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей. Об... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T07:30
2023-12-20T07:30
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин (председатель кнр)
экономика
внешняя торговля
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133669587_0:46:2774:1606_1920x0_80_0_0_9f658c7e0596fe1493ae1ec3a125cfbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.Премьер напомнил, что во взаимных расчетах РФ и КНР практически полностью перешли на национальные валюты - более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях. Взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в отношениях России и Китая заложен "крепкий фундамент взаимодействия"."У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", - заявил Си Цзиньпин.В октябре Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил, что отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем заявил Путин в ПекинеЭкспорт российского газа в Китай обновит исторический рекордВ Крыму для китайцев сделают мороженое с пандой и медвежонком на упаковке
китай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133669587_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_828df20cdbd42df741d9fcf57d1f828a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин (председатель кнр), экономика, внешняя торговля, политика, новости
Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей

Мишустин: взаимный товарооборот России и Китая составил почти 18 триллионов рублей

07:30 20.12.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"В текущем году торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами, - цитирует Мишустина РИА Новости. - Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней".
Премьер напомнил, что во взаимных расчетах РФ и КНР практически полностью перешли на национальные валюты - более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях. Взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в отношениях России и Китая заложен "крепкий фундамент взаимодействия".
"У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", - заявил Си Цзиньпин.
В октябре Владимир Путин по итогам своего визита в Китай заявил, что отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
О чем заявил Путин в Пекине
Экспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд
В Крыму для китайцев сделают мороженое с пандой и медвежонком на упаковке
 
КитайРоссияМихаил МишустинСи Цзиньпин (председатель КНР)ЭкономикаВнешняя торговляПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:23Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году
07:58В Симферополе появится новый детский сад
07:43Зачем Крыму новая концепция гостеприимства
07:30Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
07:07Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга
06:53Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ
06:44Резолюция России о борьбе с нацизмом принята в Генассамблее ООН
06:10В Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО
05:58Крымский мост открыт для проезда
05:23Движение по Крымскому мосту перекрыто
00:01Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 декабря
22:53Главное за день: 19 декабря
22:32Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
22:01Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского
21:38Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский
21:26"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в Сербии
21:03Зеленский назвал причину провала украинского наступления
20:51Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черноморске и Одессе
20:39Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству
Лента новостейМолния