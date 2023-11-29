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В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками
В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками
Крупнейший крымский производитель мороженого с 2024 года возобновит поставки своей продукции в Китай. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T20:37
2023-11-29T20:37
эксклюзивы риа новости крым
мороженое
китай
крым
экономика
симферопольский район
производство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крупнейший крымский производитель мороженого с 2024 года возобновит поставки своей продукции в Китай. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия Александр Походенко.Для китайского потребителя уже разработали новую упаковку, которую одобрила принимающая сторона – с веселыми малышами панды на этикетке. Расширять производство специально для экспорта не планируют – мощностей пока хватает, рассказал директорКак выстраивается логистикаНа предприятии никогда не скрывали, что товар производится в Крыму – все партнеры это понимают и заинтересованы в сотрудничестве, отметил директор."Каким образом выстроится логистика, сейчас пока сказать не готов, мы рассматриваем все возможные варианты. У нас проработан путь через море, но сейчас мы, на всякий случай, прорабатываем и железнодорожную логистику. Это погрузка в низкотемпературные контейнеры, и он недели через три до Китая дойдет", - рассказывает гендиректор.До пандемии COVID-19 мороженое доставляли морем – из порта Новороссийск через Грецию, Турцию и Саудовскую Аравию в Гонконг. Там его перегружали с океанского лайнера на китайские корабли и доставляли в торговый порт Гуанчжоу.Сейчас на предприятии рассматривают и другие пути – оцениваются, при этом, время и стоимость услуг. Интересно, что название села Доброе, где находится фабрика, китайцы перевели как "Good" - "Хорошее"."Ну, мы бы с китайского еще хуже перевели, так что не обижаемся", - посмеивается Александр Походенко.Китайцы любят кисленькоеПотребители в Китае не любят очень сладкое мороженое, большим спросом у них пользуются другие вкусы.Требования Китая к экспортной продукцииЧтобы зайти на китайский рынок, пришлось выполнить строгие требования законодательства этой страны. Так, китайские оптовики попросили увеличить срок годности мороженого – с одного года до полутора."Мороженое хранится при низкой температуре, это самый экологический вид хранения, когда нет никаких бактерий, - объясняет Походенко. - Мы по ГОСТу имели право это сделать, и мы сделали".Помимо этого, следовало провести множество анализов собственной продукции, чтобы получить разрешение Китая на экспорт."Мы прошли все аудиты по тем требованиям, которые предъявляет КНР. Доходило до абсурда – мы сдавали коровье молоко на такие анализы, что у нас коровы такими болезнями априори не болеют, никогда. Мы искали лаборатории по всей России, где бы мы могли их сдать", - говорит гендиректор.По данным министерства сельского хозяйства Крыма, фабрика мороженого в Симферопольском районе перерабатывает в год более 500 тысяч литров молока, которое закупают у крымских производителей. За 2022 год они произвели 3,2 тысяч тонн мороженого.Ранее Александр Походенко рассказал, как на предприятии во время шторма и ураганного ветра спасали продукцию, которую невозможно хранить без электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейДиетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жаруВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
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мороженое, китай, крым, экономика, симферопольский район, производство
В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками

Фабрика мороженого в Крыму возобновит экспорт в Китай продукции с лимоном и черникой

20:37 29.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крупнейший крымский производитель мороженого с 2024 года возобновит поставки своей продукции в Китай. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия Александр Походенко.
"До пандемийного года мы начинали выстраивать отношения с КНР, все было хорошо, но пандемия помешала. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы возобновить поставки с апреля следующего года. Объем среднемесячный – около ста тонн. А вообще мы планировали выйти примерно на 500 тонн в год. Если получится договориться, то примерно такая цифра и будет", - сказал Походенко.
Для китайского потребителя уже разработали новую упаковку, которую одобрила принимающая сторона – с веселыми малышами панды на этикетке. Расширять производство специально для экспорта не планируют – мощностей пока хватает, рассказал директор

Как выстраивается логистика

На предприятии никогда не скрывали, что товар производится в Крыму – все партнеры это понимают и заинтересованы в сотрудничестве, отметил директор.
"Каким образом выстроится логистика, сейчас пока сказать не готов, мы рассматриваем все возможные варианты. У нас проработан путь через море, но сейчас мы, на всякий случай, прорабатываем и железнодорожную логистику. Это погрузка в низкотемпературные контейнеры, и он недели через три до Китая дойдет", - рассказывает гендиректор.
До пандемии COVID-19 мороженое доставляли морем – из порта Новороссийск через Грецию, Турцию и Саудовскую Аравию в Гонконг. Там его перегружали с океанского лайнера на китайские корабли и доставляли в торговый порт Гуанчжоу.
Сейчас на предприятии рассматривают и другие пути – оцениваются, при этом, время и стоимость услуг. Интересно, что название села Доброе, где находится фабрика, китайцы перевели как "Good" - "Хорошее".
"Ну, мы бы с китайского еще хуже перевели, так что не обижаемся", - посмеивается Александр Походенко.
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Китайцы любят кисленькое

Потребители в Китае не любят очень сладкое мороженое, большим спросом у них пользуются другие вкусы.
"В Китае любят все кисленькое, ягодки и орешки. То есть, это лимон, черника, орехи – фундук или арахис, - говорит руководитель предприятия. - Особенность Китая такова, что они очень много употребляют мороженого в полиамидном рукаве, в виде колбасы. Мы им продавали в такой упаковке белый пломбир, шоколадный, мороженое с клубникой и страчателлу, то есть белый пломбир с кусочками шоколада".

Требования Китая к экспортной продукции

Чтобы зайти на китайский рынок, пришлось выполнить строгие требования законодательства этой страны. Так, китайские оптовики попросили увеличить срок годности мороженого – с одного года до полутора.
"Мороженое хранится при низкой температуре, это самый экологический вид хранения, когда нет никаких бактерий, - объясняет Походенко. - Мы по ГОСТу имели право это сделать, и мы сделали".
Помимо этого, следовало провести множество анализов собственной продукции, чтобы получить разрешение Китая на экспорт.
"Мы прошли все аудиты по тем требованиям, которые предъявляет КНР. Доходило до абсурда – мы сдавали коровье молоко на такие анализы, что у нас коровы такими болезнями априори не болеют, никогда. Мы искали лаборатории по всей России, где бы мы могли их сдать", - говорит гендиректор.
По данным министерства сельского хозяйства Крыма, фабрика мороженого в Симферопольском районе перерабатывает в год более 500 тысяч литров молока, которое закупают у крымских производителей. За 2022 год они произвели 3,2 тысяч тонн мороженого.
Ранее Александр Походенко рассказал, как на предприятии во время шторма и ураганного ветра спасали продукцию, которую невозможно хранить без электричества.
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