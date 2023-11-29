https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-dlya-kitaytsev-sdelayut-morozhenoe-s-veselymi-pandochkami-1133188873.html

В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками

В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками

Крупнейший крымский производитель мороженого с 2024 года возобновит поставки своей продукции в Китай. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T20:37

2023-11-29T20:37

2023-11-29T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крупнейший крымский производитель мороженого с 2024 года возобновит поставки своей продукции в Китай. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия Александр Походенко.Для китайского потребителя уже разработали новую упаковку, которую одобрила принимающая сторона – с веселыми малышами панды на этикетке. Расширять производство специально для экспорта не планируют – мощностей пока хватает, рассказал директорКак выстраивается логистикаНа предприятии никогда не скрывали, что товар производится в Крыму – все партнеры это понимают и заинтересованы в сотрудничестве, отметил директор."Каким образом выстроится логистика, сейчас пока сказать не готов, мы рассматриваем все возможные варианты. У нас проработан путь через море, но сейчас мы, на всякий случай, прорабатываем и железнодорожную логистику. Это погрузка в низкотемпературные контейнеры, и он недели через три до Китая дойдет", - рассказывает гендиректор.До пандемии COVID-19 мороженое доставляли морем – из порта Новороссийск через Грецию, Турцию и Саудовскую Аравию в Гонконг. Там его перегружали с океанского лайнера на китайские корабли и доставляли в торговый порт Гуанчжоу.Сейчас на предприятии рассматривают и другие пути – оцениваются, при этом, время и стоимость услуг. Интересно, что название села Доброе, где находится фабрика, китайцы перевели как "Good" - "Хорошее"."Ну, мы бы с китайского еще хуже перевели, так что не обижаемся", - посмеивается Александр Походенко.Китайцы любят кисленькоеПотребители в Китае не любят очень сладкое мороженое, большим спросом у них пользуются другие вкусы.Требования Китая к экспортной продукцииЧтобы зайти на китайский рынок, пришлось выполнить строгие требования законодательства этой страны. Так, китайские оптовики попросили увеличить срок годности мороженого – с одного года до полутора."Мороженое хранится при низкой температуре, это самый экологический вид хранения, когда нет никаких бактерий, - объясняет Походенко. - Мы по ГОСТу имели право это сделать, и мы сделали".Помимо этого, следовало провести множество анализов собственной продукции, чтобы получить разрешение Китая на экспорт."Мы прошли все аудиты по тем требованиям, которые предъявляет КНР. Доходило до абсурда – мы сдавали коровье молоко на такие анализы, что у нас коровы такими болезнями априори не болеют, никогда. Мы искали лаборатории по всей России, где бы мы могли их сдать", - говорит гендиректор.По данным министерства сельского хозяйства Крыма, фабрика мороженого в Симферопольском районе перерабатывает в год более 500 тысяч литров молока, которое закупают у крымских производителей. За 2022 год они произвели 3,2 тысяч тонн мороженого.Ранее Александр Походенко рассказал, как на предприятии во время шторма и ураганного ветра спасали продукцию, которую невозможно хранить без электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейДиетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жаруВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла

https://crimea.ria.ru/20220807/vrach-razveyala-populyarnyy-mif-o-vrede-morozhenogo-1124087866.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мороженое, китай, крым, экономика, симферопольский район, производство