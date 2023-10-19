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Экспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Экспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд
Экспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Экспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд
Экспорт российского газа в Китай по итогам текущего года обновит исторический максимум. Об этом заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T07:47
2023-10-19T07:47
роснефть
игорь сечин
россия
китай
новости
экономика
внешняя торговля
газ
нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Экспорт российского газа в Китай по итогам текущего года обновит исторический максимум. Об этом заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.Кроме того, с начала года РФ поставила Китаю более 75 млн тонн нефти, что на 25% больше, чем год назад."Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации", - заявил глава "Роснефти" и призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что товарооборот России и Китая в прошедшем году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 млрд долларов, но и превзойдут этот рубеж. По словам Путина, к 2030 году Россия поставит в КНР не менее 98 млрд кубометров газа и порядка 100 млн тонн сжиженного природного газа. Читайте также на РИА Новости Крым:О чем заявил Путин в ПекинеОтношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - ПутинПутин оценил мирные предложения Китая по Украине
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роснефть, игорь сечин, россия, китай, новости, экономика, внешняя торговля, газ, нефть
Экспорт российского газа в Китай обновит исторический рекорд

Глава "Роснефти" Сечин: РФ и Китай выходят на рекордные показатели газового экспорта

07:47 19.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Экспорт российского газа в Китай по итогам текущего года обновит исторический максимум. Об этом заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
"В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум – будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа", – цитирует Сечина РИА Новости.
Кроме того, с начала года РФ поставила Китаю более 75 млн тонн нефти, что на 25% больше, чем год назад.
"Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации", - заявил глава "Роснефти" и призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что товарооборот России и Китая в прошедшем году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 млрд долларов, но и превзойдут этот рубеж. По словам Путина, к 2030 году Россия поставит в КНР не менее 98 млрд кубометров газа и порядка 100 млн тонн сжиженного природного газа.
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