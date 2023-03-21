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Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин
Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин
Товарооборот России и Китая в прошедшем году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов. Об этом сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T17:55
2023-03-21T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Китая в прошедшем году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в Москве.Путин также отметил опережающий темп роста торговли сельхозпродукцией между двумя странами. Так, по итогам прошлого года ее объем увеличился на 41,4% и достиг отметки в 7 млрд долларов.Президент РФ заверил, что российский бизнес способен удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях, как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. По его словам, к 2030 году Россия поставит в КНР не менее 98 млрд кубометров газа и порядка 100 млн тонн сжиженного природного газа.Кроме того, Путин заверил, что РФ готова поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий. Также он призвал далее поощрять практику активного использования национальных валют во взаимной торговле и расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках двух стран.Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что между Китаем и Россией углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях.
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визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), китай, россия, москва, политика, новости
Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

Путин на переговорах с Си Цзиньпином: товарооборот РФ и КНР превысит 200 млрд долларов

17:55 21.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Павел Быркин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Китая в прошедшем году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в Москве.
"Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки – 185 млрд долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 млрд долларов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж", – сказал российский лидер.
Путин также отметил опережающий темп роста торговли сельхозпродукцией между двумя странами. Так, по итогам прошлого года ее объем увеличился на 41,4% и достиг отметки в 7 млрд долларов.
Президент РФ заверил, что российский бизнес способен удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях, как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. По его словам, к 2030 году Россия поставит в КНР не менее 98 млрд кубометров газа и порядка 100 млн тонн сжиженного природного газа.

"Только что мы обсуждали хороший проект, это новый газопровод "Сила Сибири 2" через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 миллиардов метров кубических газа - надежных, стабильных поставок из России", - сказал Владимир Путин.

Кроме того, Путин заверил, что РФ готова поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий. Также он призвал далее поощрять практику активного использования национальных валют во взаимной торговле и расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках двух стран.
Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что между Китаем и Россией углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях.

"Я знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России", - сказал в свою очередь китайский лидер.

Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
17:20
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Видео
Визит Си Цзиньпина в РоссиюСи Цзиньпин (председатель КНР)Владимир Путин (политик)КитайРоссияМоскваПолитикаНовости
 
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