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Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

Товарооборот России и Китая в прошедшем году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов. Об этом сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T17:55

2023-03-21T17:55

2023-03-21T17:55

визит си цзиньпина в россию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Товарооборот России и Китая в прошедшем году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в текущем году превысит 200 млрд долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в Москве.Путин также отметил опережающий темп роста торговли сельхозпродукцией между двумя странами. Так, по итогам прошлого года ее объем увеличился на 41,4% и достиг отметки в 7 млрд долларов.Президент РФ заверил, что российский бизнес способен удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях, как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. По его словам, к 2030 году Россия поставит в КНР не менее 98 млрд кубометров газа и порядка 100 млн тонн сжиженного природного газа.Кроме того, Путин заверил, что РФ готова поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий. Также он призвал далее поощрять практику активного использования национальных валют во взаимной торговле и расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках двух стран.Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что между Китаем и Россией углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях.

https://crimea.ria.ru/20230321/vstrecha-vladimira-putina-i-si-tszinpina-pryamaya-translyatsiya-1127680057.html

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визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), китай, россия, москва, политика, новости