На "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. "Крымхлеб" начал выпуск куличей и пасхальных кексов. Перед праздником Пасхи на предприятии освящают помещения, оборудование и сырье, а главное – трудовые руки пекарей. Этой традиции уже более двадцати лет, рассказал журналистам генеральный директор Андрей Венжега.В прошлом году на Пасху предприятие произвело 150 тонн куличей. В этом году планируют произвести не меньше."Мы производим более 10 видов продукции - как высокорецептурной, так и более экономной, без орехов, цукатов или коньяка", - рассказал Андрей Венжега.Сотрудники накануне праздника работают в усиленном режиме, днем и ночью. Клирик Свято-Троицкого женского монастыря, протоиерей Василий Смерека во время службы помянул поименно всех сотрудников и благословил их на труд."Это очень тяжелый труд. Молимся о призывании благодати и Духа Святаго перед началом испечения куличей, которые попадут на прилавки магазинов, а потом уже к людям домой и в храмы на светлый праздник", - сказал отец Василий.Ранее в министерстве промышленной политики Крыма накануне Пасхи организовали проверку уровня цен на социально значимые продукты. По данным крымского отделения Банка России, в Крыму подешевели яйца, а также некоторые сезонные овощи.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне ПасхиДлинные выходные: как крымчане будут отдыхать в апреле и мае Что можно и нельзя делать на Масленицу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. "Крымхлеб" начал выпуск куличей и пасхальных кексов. Перед праздником Пасхи на предприятии освящают помещения, оборудование и сырье, а главное – трудовые руки пекарей. Этой традиции уже более двадцати лет, рассказал журналистам генеральный директор Андрей Венжега.
"Это традиция, мы освящаем полностью все предприятие, со всеми сотрудниками, со всем нашим оборудованием, сырьем и даже кабинетами", - сказал он.
В прошлом году на Пасху предприятие произвело 150 тонн куличей. В этом году планируют произвести не меньше.
"Мы производим более 10 видов продукции - как высокорецептурной, так и более экономной, без орехов, цукатов или коньяка", - рассказал Андрей Венжега.
Сотрудники накануне праздника работают в усиленном режиме, днем и ночью. Клирик Свято-Троицкого женского монастыря, протоиерей Василий Смерека во время службы помянул поименно всех сотрудников и благословил их на труд.
"Это очень тяжелый труд. Молимся о призывании благодати и Духа Святаго перед началом испечения куличей, которые попадут на прилавки магазинов, а потом уже к людям домой и в храмы на светлый праздник", - сказал отец Василий.
Ранее в министерстве промышленной политики Крыма накануне Пасхи организовали проверку уровня цен на социально значимые продукты. По данным крымского отделения Банка России, в Крыму подешевели яйца, а также некоторые сезонные овощи.
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