Рейтинг@Mail.ru
На "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240427/na-krymkhlebe-osvyatili-pervye-kulichi--s-izyumom-tsukatami-i-konyakom-1136913277.html
На "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком
На "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком - РИА Новости Крым, 27.04.2024
На "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком
"Крымхлеб" начал выпуск куличей и пасхальных кексов. Перед праздником Пасхи на предприятии освящают помещения, оборудование и сырье, а главное – трудовые руки... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T15:08
2024-04-27T15:08
хлеб
пасха
общество
религия
православие
крым
симферополь
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136909036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eea0e839d186c2e630f13ee3ed861ec0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. "Крымхлеб" начал выпуск куличей и пасхальных кексов. Перед праздником Пасхи на предприятии освящают помещения, оборудование и сырье, а главное – трудовые руки пекарей. Этой традиции уже более двадцати лет, рассказал журналистам генеральный директор Андрей Венжега.В прошлом году на Пасху предприятие произвело 150 тонн куличей. В этом году планируют произвести не меньше."Мы производим более 10 видов продукции - как высокорецептурной, так и более экономной, без орехов, цукатов или коньяка", - рассказал Андрей Венжега.Сотрудники накануне праздника работают в усиленном режиме, днем и ночью. Клирик Свято-Троицкого женского монастыря, протоиерей Василий Смерека во время службы помянул поименно всех сотрудников и благословил их на труд."Это очень тяжелый труд. Молимся о призывании благодати и Духа Святаго перед началом испечения куличей, которые попадут на прилавки магазинов, а потом уже к людям домой и в храмы на светлый праздник", - сказал отец Василий.Ранее в министерстве промышленной политики Крыма накануне Пасхи организовали проверку уровня цен на социально значимые продукты. По данным крымского отделения Банка России, в Крыму подешевели яйца, а также некоторые сезонные овощи.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне ПасхиДлинные выходные: как крымчане будут отдыхать в апреле и мае Что можно и нельзя делать на Масленицу
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136909036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7050e6c152758cd918efef5d857763d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хлеб, пасха, общество, религия, православие, крым, симферополь, видео
На "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком

На "Крымхлебе" освятили первые пасхальные куличи и благословили пекарей на труд

15:08 27.04.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. "Крымхлеб" начал выпуск куличей и пасхальных кексов. Перед праздником Пасхи на предприятии освящают помещения, оборудование и сырье, а главное – трудовые руки пекарей. Этой традиции уже более двадцати лет, рассказал журналистам генеральный директор Андрей Венжега.

"Это традиция, мы освящаем полностью все предприятие, со всеми сотрудниками, со всем нашим оборудованием, сырьем и даже кабинетами", - сказал он.

В прошлом году на Пасху предприятие произвело 150 тонн куличей. В этом году планируют произвести не меньше.
"Мы производим более 10 видов продукции - как высокорецептурной, так и более экономной, без орехов, цукатов или коньяка", - рассказал Андрей Венжега.
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей
Освящение пасхальных куличей
1 из 3
Освящение пасхальных куличей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей
Освящение пасхальных куличей
2 из 3
Освящение пасхальных куличей
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей
Освящение пасхальных куличей
3 из 3
Освящение пасхальных куличей
© РИА Новости Крым
1 из 3
Освящение пасхальных куличей
© РИА Новости Крым
2 из 3
Освящение пасхальных куличей
© РИА Новости Крым
3 из 3
Освящение пасхальных куличей
© РИА Новости Крым
Сотрудники накануне праздника работают в усиленном режиме, днем и ночью. Клирик Свято-Троицкого женского монастыря, протоиерей Василий Смерека во время службы помянул поименно всех сотрудников и благословил их на труд.
"Это очень тяжелый труд. Молимся о призывании благодати и Духа Святаго перед началом испечения куличей, которые попадут на прилавки магазинов, а потом уже к людям домой и в храмы на светлый праздник", - сказал отец Василий.
Ранее в министерстве промышленной политики Крыма накануне Пасхи организовали проверку уровня цен на социально значимые продукты. По данным крымского отделения Банка России, в Крыму подешевели яйца, а также некоторые сезонные овощи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи
Длинные выходные: как крымчане будут отдыхать в апреле и мае
Что можно и нельзя делать на Масленицу
 
ХлебПасхаОбществоРелигияПравославиеКрымСимферопольВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУ
15:41Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона
15:13Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО
15:08На "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком
14:58Расходы юных крымчан по детским картам увеличились за год
14:13Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
14:08Путин призвал создать равные условия для жителей всех регионов
13:56Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин
13:11Четверо взрослых и подросток ранены при ударе ВСУ по белгородскому селу
12:56Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"
12:51Взрывы на Украине - повреждена инфраструктура "Нафтогаза"
12:34Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать
12:22Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое
12:05Новый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом
11:514 года тюрьмы за махинации с маткапиталом грозят жительнице Крыма
11:14Очередь перед Крымским мостом выросла в 2,5 раза
10:53ДТП с участием 4 машин на "Тавриде": людей зажало в искореженном авто
10:36Ракетным ударом поражены энергообъекты в трех областях Украины
10:32Дроны-камикадзе атаковали машины в Белгородской области - ранен мужчина
10:12В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов
Лента новостейМолния