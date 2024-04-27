https://crimea.ria.ru/20240427/prisvoila-sebe-pensii-i-sotsvyplaty-v-krymu-osudyat-pochtalona-1136914330.html
Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона
Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона
Сотрудница почтовой службы в Симферопольском районе Крыма предстанет перед судом за присвоение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T15:41
2024-04-27T15:41
2024-04-27T15:41
крым
симферопольский район
происшествия
прокуратура республики крым
общество
пенсия
социальная пенсия
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009360_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_63be464262054ca7ba4d39a4c19df2a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Сотрудница почтовой службы в Симферопольском районе Крыма предстанет перед судом за присвоение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Против нее возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в Симферопольский районный суд.Ранее аналогичный случай произошел в Кировском районе Крыма. Обвиняемая незаконно присвоила себе 65 тысяч рублей, причитающиеся пожилым людям для выплаты пенсии. При этом в документах отчетности она указала, что деньги пенсионеры получили. Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи аферистки провернули обман на 200 миллионов – дело ушло в судБухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в судеПредставлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009360_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3370a3521063675839abebdd86102d8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, происшествия, прокуратура республики крым, общество, пенсия, социальная пенсия, новости крыма, закон и право
Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона
В Крыму осудят почтальона за присвоение пенсий и социальных выплат - прокуратура