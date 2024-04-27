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Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона
Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона
Сотрудница почтовой службы в Симферопольском районе Крыма предстанет перед судом за присвоение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T15:41
2024-04-27T15:41
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пенсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Сотрудница почтовой службы в Симферопольском районе Крыма предстанет перед судом за присвоение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Против нее возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в Симферопольский районный суд.Ранее аналогичный случай произошел в Кировском районе Крыма. Обвиняемая незаконно присвоила себе 65 тысяч рублей, причитающиеся пожилым людям для выплаты пенсии. При этом в документах отчетности она указала, что деньги пенсионеры получили. Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи аферистки провернули обман на 200 миллионов – дело ушло в судБухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в судеПредставлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, симферопольский район, происшествия, прокуратура республики крым, общество, пенсия, социальная пенсия, новости крыма, закон и право
Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона

В Крыму осудят почтальона за присвоение пенсий и социальных выплат - прокуратура

15:41 27.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Сотрудница почтовой службы в Симферопольском районе Крыма предстанет перед судом за присвоение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"По версии следствия, обвиняемая, являясь сотрудником почтовой службы, при выполнении своих трудовых обязанностей, присвоила денежные средства, вверенные ей для выплаты пенсий и иных социальных выплат. Женщина ставила поддельные подписи в квитанции о получении выплат, присваивая денежные средства", - уточнили в пресс-службе.
Против нее возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в Симферопольский районный суд.
Ранее аналогичный случай произошел в Кировском районе Крыма. Обвиняемая незаконно присвоила себе 65 тысяч рублей, причитающиеся пожилым людям для выплаты пенсии. При этом в документах отчетности она указала, что деньги пенсионеры получили.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымСимферопольский районПроисшествияПрокуратура Республики КрымОбществоПенсияСоциальная пенсияНовости КрымаЗакон и право
 
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