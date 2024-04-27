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Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона

Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Присвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона

Сотрудница почтовой службы в Симферопольском районе Крыма предстанет перед судом за присвоение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T15:41

2024-04-27T15:41

2024-04-27T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Сотрудница почтовой службы в Симферопольском районе Крыма предстанет перед судом за присвоение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Против нее возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в Симферопольский районный суд.Ранее аналогичный случай произошел в Кировском районе Крыма. Обвиняемая незаконно присвоила себе 65 тысяч рублей, причитающиеся пожилым людям для выплаты пенсии. При этом в документах отчетности она указала, что деньги пенсионеры получили. Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи аферистки провернули обман на 200 миллионов – дело ушло в судБухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в судеПредставлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов

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2024

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