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Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
В Симферополе пойдут под суд три местные жительницы, которые, представляясь риэлторами, присвоили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T16:16
2023-12-28T16:16
2023-12-28T16:16
новости крыма
происшествия
недвижимость в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе пойдут под суд три местные жительницы, которые, представляясь риэлторами, присвоили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.При этом в ведомстве уточняют, что в процессе досудебного разбирательства нескольким пострадавшим был возмещен причиненный вред. Остальные потерпевшие предъявили исковые заявления.По информации прокуратуры РК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.Жертвами подобных мошенников стали две жительницы Симферополя и одна Севастополя, которые потеряли 5,5 миллионов рублей при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Все деньги забрали мошенники, которые, как выяснилось, не имели к данному дому никакого отношения.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейВ Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, происшествия, недвижимость в крыму, симферополь, суд, прокуратура республики крым, деньги
Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
Лже-риэлторы в Симферополе присвоили 30 миллионов рублей и пойдут под суд