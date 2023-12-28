https://crimea.ria.ru/20231228/predstavlyalis-rieltorami-chleny-opg-v-simferopole-prisvoili-30-millionov-1133876272.html

Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов

Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов

В Симферополе пойдут под суд три местные жительницы, которые, представляясь риэлторами, присвоили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T16:16

2023-12-28T16:16

2023-12-28T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе пойдут под суд три местные жительницы, которые, представляясь риэлторами, присвоили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.При этом в ведомстве уточняют, что в процессе досудебного разбирательства нескольким пострадавшим был возмещен причиненный вред. Остальные потерпевшие предъявили исковые заявления.По информации прокуратуры РК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.Жертвами подобных мошенников стали две жительницы Симферополя и одна Севастополя, которые потеряли 5,5 миллионов рублей при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Все деньги забрали мошенники, которые, как выяснилось, не имели к данному дому никакого отношения.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейВ Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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