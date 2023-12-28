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Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
В Симферополе пойдут под суд три местные жительницы, которые, представляясь риэлторами, присвоили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T16:16
2023-12-28T16:16
новости крыма
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недвижимость в крыму
симферополь
суд
прокуратура республики крым
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе пойдут под суд три местные жительницы, которые, представляясь риэлторами, присвоили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.При этом в ведомстве уточняют, что в процессе досудебного разбирательства нескольким пострадавшим был возмещен причиненный вред. Остальные потерпевшие предъявили исковые заявления.По информации прокуратуры РК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.Жертвами подобных мошенников стали две жительницы Симферополя и одна Севастополя, которые потеряли 5,5 миллионов рублей при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Все деньги забрали мошенники, которые, как выяснилось, не имели к данному дому никакого отношения.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейВ Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, происшествия, недвижимость в крыму, симферополь, суд, прокуратура республики крым, деньги
Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов

Лже-риэлторы в Симферополе присвоили 30 миллионов рублей и пойдут под суд

16:16 28.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе пойдут под суд три местные жительницы, которые, представляясь риэлторами, присвоили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

"По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с 2017 года по 2022 год под предлогом содействия в приобретении объектов недвижимости на территории города Симферополя, завладели денежными средствами 22 потерпевших в размере 30 млн рублей", говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточняют, что в процессе досудебного разбирательства нескольким пострадавшим был возмещен причиненный вред. Остальные потерпевшие предъявили исковые заявления.
По информации прокуратуры РК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.
Жертвами подобных мошенников стали две жительницы Симферополя и одна Севастополя, которые потеряли 5,5 миллионов рублей при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Все деньги забрали мошенники, которые, как выяснилось, не имели к данному дому никакого отношения.
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Новости КрымаПроисшествияНедвижимость в КрымуСимферопольСудПрокуратура Республики КрымДеньги
 
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