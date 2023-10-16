https://crimea.ria.ru/20231016/putin-otsenil-mirnye-predlozheniya-kitaya-po-ukraine-1132110670.html

Путин оценил мирные предложения Китая по Украине

Путин оценил мирные предложения Китая по Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Путин оценил мирные предложения Китая по Украине

Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая дал положительную оценку усилиям китайских партнеров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он назвал... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T09:11

2023-10-16T09:11

2023-10-16T09:11

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Симферополь, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая дал положительную оценку усилиям китайских партнеров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он назвал их "вполне реалистичными".Если украинская сторона хочет достичь мира, ей следует прежде всего отменить этот декрет и объявить о готовности к переговорам, сказал президент России. На вопрос китайского журналиста о том, есть ли какая-то возможность сблизить позиции России и Китая по вопросу построения общей безопасности, Путин ответил:"Да, мы всегда тоже об этом говорили. Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины. Нам же говорили еще в 1991 году, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания".В таких условиях очень трудно вести диалог, заявил Владимир Путин. Он привел в пример иранскую ядерную программу, по которой очень долго длились переговоры в свое время."Долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы. Договорились, достигли компромисса, подписали документы ‒ пришла другая Администрация (США) и выбросила все в помойку, как будто и не было этих договоренностей. А как же договариваться, если каждая Администрация будет что-то менять с нуля, с центра поля все начинать? Это по любому вопросу, касается любой темы, в том числе и той, которую мы обсуждаем", - отметил президент РФ.Поэтому один из ключевых моментов, акцентировал Путин, ‒ это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство."Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали", - повторил президент.Интервью китайской Медиакорпорации президент Российской Федерации Владимир Путин дал в преддверии своего визита в эту страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнениеПутин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления

https://crimea.ria.ru/20231016/putin-rasskazal-ob-istorii-ukrainskogo-voprosa-1132110321.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), китай, украина, политика, в мире, новости, россия