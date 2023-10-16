Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил мирные предложения Китая по Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231016/putin-otsenil-mirnye-predlozheniya-kitaya-po-ukraine-1132110670.html
Путин оценил мирные предложения Китая по Украине
Путин оценил мирные предложения Китая по Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Путин оценил мирные предложения Китая по Украине
Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая дал положительную оценку усилиям китайских партнеров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он назвал... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T09:11
2023-10-16T09:11
владимир путин (политик)
китай
украина
политика
в мире
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132110554_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_52572c9422bbc847f96be958a2c9b16a.jpg
Симферополь, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая дал положительную оценку усилиям китайских партнеров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он назвал их "вполне реалистичными".Если украинская сторона хочет достичь мира, ей следует прежде всего отменить этот декрет и объявить о готовности к переговорам, сказал президент России. На вопрос китайского журналиста о том, есть ли какая-то возможность сблизить позиции России и Китая по вопросу построения общей безопасности, Путин ответил:"Да, мы всегда тоже об этом говорили. Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины. Нам же говорили еще в 1991 году, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания".В таких условиях очень трудно вести диалог, заявил Владимир Путин. Он привел в пример иранскую ядерную программу, по которой очень долго длились переговоры в свое время."Долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы. Договорились, достигли компромисса, подписали документы ‒ пришла другая Администрация (США) и выбросила все в помойку, как будто и не было этих договоренностей. А как же договариваться, если каждая Администрация будет что-то менять с нуля, с центра поля все начинать? Это по любому вопросу, касается любой темы, в том числе и той, которую мы обсуждаем", - отметил президент РФ.Поэтому один из ключевых моментов, акцентировал Путин, ‒ это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство."Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали", - повторил президент.Интервью китайской Медиакорпорации президент Российской Федерации Владимир Путин дал в преддверии своего визита в эту страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнениеПутин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления
https://crimea.ria.ru/20231016/putin-rasskazal-ob-istorii-ukrainskogo-voprosa-1132110321.html
китай
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132110554_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_8e5ab06ea5db6bdf06aac0e1b99c5257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), китай, украина, политика, в мире, новости, россия
Путин оценил мирные предложения Китая по Украине

Путин высоко оценил китайские предложения по мирному урегулированию

09:11 16.10.2023
 
© Сергей Бобылёв, ТАССПрезидент России Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая
Президент России Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая
© Сергей Бобылёв, ТАСС
Читать в
Симферополь, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая дал положительную оценку усилиям китайских партнеров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он назвал их "вполне реалистичными".

"Мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают о том, как этот кризис прекратить. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей. Но, к сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры", - сказа российский лидер, напомнив, что президент Украины издал соответствующий декрет.

Если украинская сторона хочет достичь мира, ей следует прежде всего отменить этот декрет и объявить о готовности к переговорам, сказал президент России. На вопрос китайского журналиста о том, есть ли какая-то возможность сблизить позиции России и Китая по вопросу построения общей безопасности, Путин ответил:
"Да, мы всегда тоже об этом говорили. Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины. Нам же говорили еще в 1991 году, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания".
В таких условиях очень трудно вести диалог, заявил Владимир Путин. Он привел в пример иранскую ядерную программу, по которой очень долго длились переговоры в свое время.
"Долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы. Договорились, достигли компромисса, подписали документы ‒ пришла другая Администрация (США) и выбросила все в помойку, как будто и не было этих договоренностей. А как же договариваться, если каждая Администрация будет что-то менять с нуля, с центра поля все начинать? Это по любому вопросу, касается любой темы, в том числе и той, которую мы обсуждаем", - отметил президент РФ.
Поэтому один из ключевых моментов, акцентировал Путин, ‒ это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство.
"Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали", - повторил президент.
Интервью китайской Медиакорпорации президент Российской Федерации Владимир Путин дал в преддверии своего визита в эту страну.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение
Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления
Президент России Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая
08:40
Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине
 
Владимир Путин (политик)КитайУкраинаПолитикаВ миреНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Топонимические следы Крымской войны
11:09Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской области
10:56Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов
10:39Товарооборот между Россией и КНР приблизился к 200 млрд долларов - Путин
09:56На Керченской переправе - штормовой ветер
09:44Часть Крыма в понедельник без воды - график
09:11Путин оценил мирные предложения Китая по Украине
08:40Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине
08:12В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы
08:03Обстановка на Крымском мосту на утро понедельника
07:45На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы
07:15Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта"
06:36Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля
06:01Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
00:01Нулевая мировая: 170 лет с начала Крымской войны
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 октября
22:31Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"
21:56Главное за день: 15 октября
21:47Пчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?
Лента новостейМолния