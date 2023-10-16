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Товарооборот между Россией и КНР приблизился к 200 млрд долларов - Путин

Товарооборот между Россией и КНР приблизился к 200 млрд долларов - Путин - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Товарооборот между Россией и КНР приблизился к 200 млрд долларов - Путин

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что к концу года товарооборот РФ и Китая составит 200 миллиардов долларов. РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T10:39

2023-10-16T10:39

2023-10-16T10:43

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что к концу года товарооборот РФ и Китая составит 200 миллиардов долларов. Президент заметил, что Китай постепенно стал главным партнером России, а Россия поднялась на шестое место в структуре китайского экспорта, и экономические отношения между странами продолжают развиваться.Сотрудничество в энергетикеРоссийская Федерация сотрудничает с Китаем и по поставкам нефти и газа. Нефтепровод работает исправно, подчеркнул российский лидер, как и газопровод "Сила Сибири"."То же самое касается газопровода "Сила Сибири". Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается еще один маршрут ‒ "Сила Сибири ‒ 2", через Монголию", - проинформировал президент.Увеличиваются объемы поставок в Китай угля и электроэнергии, развивается сотрудничество в сфере освоения мирного атома.Хорошие перспективы сотрудничества он отметил также в отрасли авто-, судо- и авиастроения, в электронике и сельском хозяйстве."Один пояс, один путь"Инициативу Председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпиня под названием "Один пояс, один путь" Владимир Путин назвал "очень своевременной". Идея создания морских и сухопутных путей в Азии, Африке и Европе была сформулирована лидером КНР десять лет назад и сейчас очень хорошо развивается, сказал президент России."Сегодня так или иначе в реализации идей Председателя Си Цзиньпина принимает участие 147 стран, две трети населения земного шара. Поэтому, на мой взгляд, это уже успех, это хорошая, правильная и технологически выстроенная инициатива, которая развивается. Да, мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы видим просто желание к сотрудничеству", - подчеркнул он.По словам Путина, инициативы России по поводу развития Евразийского экономического союза полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс, один путь". Страны Евразийского экономического союза в рамках этой инициативы уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, отметил он.В своем интервью ведущему китайскому СМИ президент Владимир Путин также рассказал о том, как развивался военный конфликт на Украине и какие пути выхода из этого кризиса видит Россия. Он объяснил китайским телезрителям, почему внеблоковый статус Украины так важен для России, и позитивно оценил инициативы Китая по решению украинского вопроса.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на УкраинеПутин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявленияПутин: контрнаступление Украины провалилось

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), новости, политика, экономика, китай, россия