https://crimea.ria.ru/20231018/o-chem-zayavil-putin-v-pekine-1132161404.html

О чем заявил Путин в Пекине

О чем заявил Путин в Пекине - РИА Новости Крым, 18.10.2023

О чем заявил Путин в Пекине

форуме в Пекине . РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T07:54

2023-10-18T07:54

2023-10-18T07:54

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

россия

форум "один пояс - один путь"

в мире

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна идеям России о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме в Пекине ."Нынешний форум проходит под знаком десятилетия выдвинутой господином Си Цзиньпином (инициативы)– действительно важной, глобальной, ориентированной в будущее, нацеленной на формирование более справедливого многополярного мира, (системы) отношений. Это действительно глобальный план", - приведятся слова президента на сайте Кремля.Путин заявил, что Россия, как и большинство государств, также стремится к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству, чтобы был достигнут всеобщий устойчивый и долгосрочный экономический прогресс. При этом важно уважение права каждого государства на собственную модель развития.Инициатива "Один пояс, один путь", по словам президента РФ, созвучна российским идеям "по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура".Третий Международный форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября под знаком одноименной инициативы, которая была выдвинута Си Цзиньпином 10 лет назад. Она направлена на совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в ПекинеТоварооборот между Россией и КНР приблизился к 200 млрд долларов - ПутинПутин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности

китай

россия

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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, форум "один пояс - один путь", в мире, политика, новости