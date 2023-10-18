Рейтинг@Mail.ru
О чем заявил Путин в Пекине - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231018/o-chem-zayavil-putin-v-pekine-1132161404.html
О чем заявил Путин в Пекине
О чем заявил Путин в Пекине - РИА Новости Крым, 18.10.2023
О чем заявил Путин в Пекине
форуме в Пекине . РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T07:54
2023-10-18T07:54
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
россия
форум "один пояс - один путь"
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132161287_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_7a9a4999ded6899f11d1a5eb3a913056.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна идеям России о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме в Пекине ."Нынешний форум проходит под знаком десятилетия выдвинутой господином Си Цзиньпином (инициативы)– действительно важной, глобальной, ориентированной в будущее, нацеленной на формирование более справедливого многополярного мира, (системы) отношений. Это действительно глобальный план", - приведятся слова президента на сайте Кремля.Путин заявил, что Россия, как и большинство государств, также стремится к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству, чтобы был достигнут всеобщий устойчивый и долгосрочный экономический прогресс. При этом важно уважение права каждого государства на собственную модель развития.Инициатива "Один пояс, один путь", по словам президента РФ, созвучна российским идеям "по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура".Третий Международный форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября под знаком одноименной инициативы, которая была выдвинута Си Цзиньпином 10 лет назад. Она направлена на совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в ПекинеТоварооборот между Россией и КНР приблизился к 200 млрд долларов - ПутинПутин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности
китай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/12/1132161287_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_95f7ec6156a6a56bc95970ebb76ac21b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, форум "один пояс - один путь", в мире, политика, новости
О чем заявил Путин в Пекине

Путин в Китае напомнил о глобальном плане на справедливый многополярный мир

07:54 18.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна идеям России о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме в Пекине .
"Нынешний форум проходит под знаком десятилетия выдвинутой господином Си Цзиньпином (инициативы)– действительно важной, глобальной, ориентированной в будущее, нацеленной на формирование более справедливого многополярного мира, (системы) отношений. Это действительно глобальный план", - приведятся слова президента на сайте Кремля.
Путин заявил, что Россия, как и большинство государств, также стремится к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству, чтобы был достигнут всеобщий устойчивый и долгосрочный экономический прогресс. При этом важно уважение права каждого государства на собственную модель развития.
Инициатива "Один пояс, один путь", по словам президента РФ, созвучна российским идеям "по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура".
"Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнерство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: "Один пояс, один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству", - напомнил Путин.
Третий Международный форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября под знаком одноименной инициативы, которая была выдвинута Си Цзиньпином 10 лет назад. Она направлена на совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине
Товарооборот между Россией и КНР приблизился к 200 млрд долларов - Путин
Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности
 
Владимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)КитайРоссияФорум "Один пояс - один путь"В миреПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:03Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
09:31Керченская паромная переправа: обстановка на утро среды
09:06Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен
08:50В центре Симферополя не будет воды - причина
08:38В Севастополе громко - работают противодиверсионные расчеты
08:18В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России
07:54О чем заявил Путин в Пекине
07:45В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистики
07:29Музы, вдохновленные Крымской войной
07:10Ситуация на Крымском мосту утром в среду
06:55Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат
06:44Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ
06:15Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
06:04В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам
00:01Ночные заморозки: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
23:32В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня
23:21Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно
22:56Главные новости Крыма: 17 октября
22:22Главное за день: 17 октября
Лента новостейМолния