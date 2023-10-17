https://crimea.ria.ru/20231017/spasti-vse-chto-mozhno-o-chem-govorili-putin-i-orban-v-pekine-1132141719.html

Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине

Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине

Венгрия прилагает максимальные усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в отношениях с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече с... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:16

2023-10-17T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Венгрия прилагает максимальные усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в отношениях с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине.Венгерский премьер поблагодарил российского лидера за то, что корпорация "Росатом" остается "прекрасным партнером" Венгрии, а "Газпром" "выполняет свои обязательства по заключенным соглашениям". Поэтому, по его словам, "удалось спасти очень многое из того, что мы ранее достигли"."Венгрия никогда не хотела противостоять России. Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные контакты, и нам это удалось. Однако из-за военной операции и санкций наши отношения очень пострадали", - добавил Орбан.Владимир Путин в свою очередь отметил, что за первые семь месяцев текущего года товарооборот России и Венгрии упал на 35%, поэтому "надо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации".Он констатировал, что позиции Москвы и Будапешта далеко не всегда совпадают. При этом, по словам президента РФ, чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза.Правительство Венгрии неоднократно заявляло о том, что позиция Будапешта относительно украинского конфликта резко отличается от той, которую занимает Евросоюз. Глава МИД страны Петр Сийярто подчеркивал, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование и деэскалацию конфликта, тогда как большинство стран ЕС стремятся к ослаблению России. Также с начала специальной военной операции Будапешт выступал против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.Кроме того, премьер-министр Венгрии Орбан назвал план отнять Крым у России "совершенно нереальным и неразумным".Он также выразил уверенность, что западные страны и США никогда не смогут победить Россию, потому что русские "никогда не сдадутся, сохранят единство страны и будут защищать".Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и ЛиванаТоварооборот между Россией и КНР приблизился к 200 млрд долларов – ПутинПутин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления

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владимир путин (политик), виктор орбан, венгрия, россия, политика, новости