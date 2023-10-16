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О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана
О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана - РИА Новости Крым, 16.10.2023
О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также лидерами Ирана, Сирии и Египта – Эбрахимом Раиси,... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T19:11
2023-10-16T19:11
владимир путин (политик)
политика
обострение ситуации в израиле
палестина
иран
сирия
ливан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также лидерами Ирана, Сирии и Египта – Эбрахимом Раиси, Башаром Асадом и Абдель Фаттахом ас-Сиси, уделив главное внимание резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту, который рискует перерасти в региональную войну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры стран высказали единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня и установления гуманитарного перемирия для срочного оказания помощи всем, кто в ней нуждается.Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия по отношению к мирным людям, отметив, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате конфликта, и готовы оказать гуманитарную помощь.Он также подтвердил настрой российской стороны координировать усилия со всеми конструктивно настроенными партнерами, "чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку", добавили в пресс-службе Кремля.Ранее 16 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным, командующим Росгвардией Виктором Золотовым и замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым попросил доложить о ситуации на Ближнем Востоке.Он подчеркнул, что ему важно знать мнение о палестино-израильском конфликте министерства иностранных дел, внешней разведки, спецслужб и вообще всех собравшихся представителей служб, учитывая, как много российских граждан находятся на территориях "как с одной, так и с другой стороны".Отвечая на вопрос, Сергея Рябков отметил, что "угроза выхода из-под контроля всего этого конфликта высока".
https://crimea.ria.ru/20231016/zelenskogo-otkazalis-prinyat-v-izraile-1132122389.html
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владимир путин (политик), политика, обострение ситуации в израиле, палестина, иран, сирия, ливан
О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана

Президент РФ Путин провел переговоры с лидерами Палестины, Ирана, Сирии и Египта

19:11 16.10.2023
 
© Сергей Бобылев, ТАССПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Сергей Бобылев, ТАСС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также лидерами Ирана, Сирии и Египта – Эбрахимом Раиси, Башаром Асадом и Абдель Фаттахом ас-Сиси, уделив главное внимание резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту, который рискует перерасти в региональную войну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа… Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну", – говорится в сообщении.
Лидеры стран высказали единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня и установления гуманитарного перемирия для срочного оказания помощи всем, кто в ней нуждается.
"Президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров", – отметили в Кремле.
Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия по отношению к мирным людям, отметив, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате конфликта, и готовы оказать гуманитарную помощь.
Он также подтвердил настрой российской стороны координировать усилия со всеми конструктивно настроенными партнерами, "чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку", добавили в пресс-службе Кремля.
Ранее 16 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным, командующим Росгвардией Виктором Золотовым и замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым попросил доложить о ситуации на Ближнем Востоке.
Он подчеркнул, что ему важно знать мнение о палестино-израильском конфликте министерства иностранных дел, внешней разведки, спецслужб и вообще всех собравшихся представителей служб, учитывая, как много российских граждан находятся на территориях "как с одной, так и с другой стороны".
Отвечая на вопрос, Сергея Рябков отметил, что "угроза выхода из-под контроля всего этого конфликта высока".
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Владимир Путин (политик)ПолитикаОбострение ситуации в ИзраилеПалестинаИранСирияЛиван
 
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