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В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки
В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки
На Кубани пятого и шестого мая ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом предупреждает управление МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T13:54
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кубань
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
погода
заморозки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На Кубани пятого и шестого мая ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом предупреждает управление МЧС по Краснодарскому краю.Аграриям рекомендуют принять меры по защите растений: укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой."Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты)", - уточняют в МЧС.При этом гидрометцентр Краснодарского края сообщает, что температура воздуха в регионе будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла ночью и от 15 до 20 днем.В Крыму заморозков не ожидается. По данным синоптиков, в субботу в Крыму вероятна переменная облачность без дождей, в воскресенье будет солнечно, ночные температуры до +14, дневные - до +20 градусов. По прогнозу специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на Пасху жителей и гостей полуострова ожидает погода "миллион на миллион" - солнечно, без осадков, ночная температура +6…11, днем +14…19.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне рассказали о своем отношении к ПасхеКак празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолентаНа "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком
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кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, заморозки, новости
В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки

В МЧС по Краснодарскому краю предупредили о заморозках до -3 градусов на Пасху

13:54 04.05.2024 (обновлено: 14:02 04.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На Кубани пятого и шестого мая ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом предупреждает управление МЧС по Краснодарскому краю.

"Местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов. В связи с этим на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Аграриям рекомендуют принять меры по защите растений: укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.
"Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты)", - уточняют в МЧС.
При этом гидрометцентр Краснодарского края сообщает, что температура воздуха в регионе будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла ночью и от 15 до 20 днем.
В Крыму заморозков не ожидается. По данным синоптиков, в субботу в Крыму вероятна переменная облачность без дождей, в воскресенье будет солнечно, ночные температуры до +14, дневные - до +20 градусов. По прогнозу специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на Пасху жителей и гостей полуострова ожидает погода "миллион на миллион" - солнечно, без осадков, ночная температура +6…11, днем +14…19.
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