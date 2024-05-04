https://crimea.ria.ru/20240504/v-krasnodarskom-krae-na-paskhu-ozhidayutsya-zamorozki-1137046457.html

В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки

В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки

На Кубани пятого и шестого мая ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом предупреждает управление МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T13:54

2024-05-04T13:54

2024-05-04T14:02

кубань

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

погода

заморозки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На Кубани пятого и шестого мая ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом предупреждает управление МЧС по Краснодарскому краю.Аграриям рекомендуют принять меры по защите растений: укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой."Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты)", - уточняют в МЧС.При этом гидрометцентр Краснодарского края сообщает, что температура воздуха в регионе будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла ночью и от 15 до 20 днем.В Крыму заморозков не ожидается. По данным синоптиков, в субботу в Крыму вероятна переменная облачность без дождей, в воскресенье будет солнечно, ночные температуры до +14, дневные - до +20 градусов. По прогнозу специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на Пасху жителей и гостей полуострова ожидает погода "миллион на миллион" - солнечно, без осадков, ночная температура +6…11, днем +14…19.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне рассказали о своем отношении к ПасхеКак празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолентаНа "Крымхлебе" освятили первые куличи – с изюмом, цукатами и коньяком

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, заморозки, новости