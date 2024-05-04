В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки
В МЧС по Краснодарскому краю предупредили о заморозках до -3 градусов на Пасху
13:54 04.05.2024 (обновлено: 14:02 04.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На Кубани пятого и шестого мая ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом предупреждает управление МЧС по Краснодарскому краю.
"Местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов. В связи с этим на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Аграриям рекомендуют принять меры по защите растений: укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.
"Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты)", - уточняют в МЧС.
При этом гидрометцентр Краснодарского края сообщает, что температура воздуха в регионе будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла ночью и от 15 до 20 днем.
В Крыму заморозков не ожидается. По данным синоптиков, в субботу в Крыму вероятна переменная облачность без дождей, в воскресенье будет солнечно, ночные температуры до +14, дневные - до +20 градусов. По прогнозу специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на Пасху жителей и гостей полуострова ожидает погода "миллион на миллион" - солнечно, без осадков, ночная температура +6…11, днем +14…19.
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