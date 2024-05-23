https://crimea.ria.ru/20240523/uspeli-zarabotat-10-millionov-v-krymu-nakryli-podpolnoe-kazino-1137512526.html

Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино

Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино

Правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе, сообщает главное следственное управление СК... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T09:53

2024-05-23T09:53

2024-05-23T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Операцию по пресечению нелегального бизнеса провели оперативные сотрудники городского управления МВД при силовой поддержке Росгвардии.В ходе обысков в помещении клуба и по местам жительства работников изъяли компьютеры, деньги, бухгалтерские документы и журналы учета посетителей.Всем участникам игорного бизнеса предъявили обвинение. Двух фигурантов заключили под стражу.В феврале этого года в Крыму вынесли приговор жительнице Брянска, организовавшей нелегальные онлайн-казино. Суд отправил женщину в колонию общего режима на 12,5 лет и обязал выплатить 800 тысяч рублей штрафа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублейВ Крыму за игорный притон осудили семерых керчанОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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