https://crimea.ria.ru/20240523/uspeli-zarabotat-10-millionov-v-krymu-nakryli-podpolnoe-kazino-1137512526.html
Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино
Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино
Правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе, сообщает главное следственное управление СК... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T09:53
2024-05-23T09:53
2024-05-23T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Операцию по пресечению нелегального бизнеса провели оперативные сотрудники городского управления МВД при силовой поддержке Росгвардии.В ходе обысков в помещении клуба и по местам жительства работников изъяли компьютеры, деньги, бухгалтерские документы и журналы учета посетителей.Всем участникам игорного бизнеса предъявили обвинение. Двух фигурантов заключили под стражу.В феврале этого года в Крыму вынесли приговор жительнице Брянска, организовавшей нелегальные онлайн-казино. Суд отправил женщину в колонию общего режима на 12,5 лет и обязал выплатить 800 тысяч рублей штрафа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублейВ Крыму за игорный притон осудили семерых керчанОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский следком, новости крыма, симферополь, закон и право, азартные игры
Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино
В Крыму задержали шестерых россиян за организацию подпольного казино – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"С сентября 2023 года шестеро граждан преимущественно из других регионов проводили в подпольном клубе в Симферополе азартные игры с использованием игрового оборудования. Преступная группа получила незаконный доход более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Операцию по пресечению нелегального бизнеса провели оперативные сотрудники городского управления МВД при силовой поддержке Росгвардии.
В ходе обысков в помещении клуба и по местам жительства работников изъяли компьютеры, деньги, бухгалтерские документы и журналы учета посетителей.
Всем участникам игорного бизнеса предъявили обвинение. Двух фигурантов заключили под стражу.
В феврале этого года в Крыму вынесли приговор
жительнице Брянска, организовавшей нелегальные онлайн-казино. Суд отправил женщину в колонию общего режима на 12,5 лет и обязал выплатить 800 тысяч рублей штрафа.
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