https://crimea.ria.ru/20230713/organizatory-podpolnykh-kazino-v-krymu-poluchili-shtraf-i-uslovku-1130030171.html
Организаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"
Организаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку" - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Организаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"
Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей Крыма, а также Республик Чувашия и Марий Эл, которые... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T12:10
2023-07-13T12:10
2023-07-13T12:10
происшествия
центральный районный суд симферополя
суд
симферополь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/52030/49/520304923_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_96f05f60c397ebbd0497534938cc627c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей Крыма, а также Республик Чувашия и Марий Эл, которые организовали работу подпольных игровых залов в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Как сообщалось ранее, житель Чувашии организовал подпольные клубы в Симферополе и Ялте, и пригласил своих земляков, жителей Республики Марий Эл, а также нескольких крымчан для обеспечения работы залов. Незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками правоохранительных органов в марте, игровое оборудование изъято из незаконного оборота.Как уточняет надзорное ведомство, злоумышленники организовали работу четырех незаконных залов, где расставили более семидесяти единиц игрового оборудования и в итоге получили более 32 млн рублей незаконного дохода."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к разным срокам лишения свободы от 1 до 3 лет, которые назначены условно с установлением испытательных сроков. Общая сумма штрафов, назначенных злоумышленникам, составила более 1 млн рублей. По иску прокурора с осужденных взыскан ущерб, причиненный преступлением", - сказано в сообщении прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонииПрокуратура накрыла тайное интернет-казино в ЕвпаторииФСБ накрыла подпольное казино на востоке Крыма - оперативное видео
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/52030/49/520304923_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_2fed04ef5e170b314c451ada7b73d3ff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, центральный районный суд симферополя, суд, симферополь, крым, новости крыма
Организаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"
Прокуратура: в Крыму наказали организаторов незаконных игровых залов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей Крыма, а также Республик Чувашия и Марий Эл, которые организовали работу подпольных игровых залов в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщалось
ранее, житель Чувашии организовал подпольные клубы в Симферополе и Ялте, и пригласил своих земляков, жителей Республики Марий Эл, а также нескольких крымчан для обеспечения работы залов. Незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками правоохранительных органов в марте
, игровое оборудование изъято из незаконного оборота.
Как уточняет надзорное ведомство, злоумышленники организовали работу четырех незаконных залов, где расставили более семидесяти единиц игрового оборудования и в итоге получили более 32 млн рублей незаконного дохода.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к разным срокам лишения свободы от 1 до 3 лет, которые назначены условно с установлением испытательных сроков. Общая сумма штрафов, назначенных злоумышленникам, составила более 1 млн рублей. По иску прокурора с осужденных взыскан ущерб, причиненный преступлением", - сказано в сообщении прокуратуры.
Читайте также на РИА Новости Крым: