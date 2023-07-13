https://crimea.ria.ru/20230713/organizatory-podpolnykh-kazino-v-krymu-poluchili-shtraf-i-uslovku-1130030171.html

Организаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"

Организаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку" - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Организаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей Крыма, а также Республик Чувашия и Марий Эл, которые... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T12:10

2023-07-13T12:10

2023-07-13T12:10

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей Крыма, а также Республик Чувашия и Марий Эл, которые организовали работу подпольных игровых залов в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Как сообщалось ранее, житель Чувашии организовал подпольные клубы в Симферополе и Ялте, и пригласил своих земляков, жителей Республики Марий Эл, а также нескольких крымчан для обеспечения работы залов. Незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками правоохранительных органов в марте, игровое оборудование изъято из незаконного оборота.Как уточняет надзорное ведомство, злоумышленники организовали работу четырех незаконных залов, где расставили более семидесяти единиц игрового оборудования и в итоге получили более 32 млн рублей незаконного дохода."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к разным срокам лишения свободы от 1 до 3 лет, которые назначены условно с установлением испытательных сроков. Общая сумма штрафов, назначенных злоумышленникам, составила более 1 млн рублей. По иску прокурора с осужденных взыскан ущерб, причиненный преступлением", - сказано в сообщении прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонииПрокуратура накрыла тайное интернет-казино в ЕвпаторииФСБ накрыла подпольное казино на востоке Крыма - оперативное видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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