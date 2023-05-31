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Житель Чувашии организовал подпольные казино в Симферополе и Ялте

Житель Чувашии организовал подпольные казино в Симферополе и Ялте - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Житель Чувашии организовал подпольные казино в Симферополе и Ялте

Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти граждан, которые обвиняются в незаконной... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T17:29

2023-05-31T17:29

2023-05-31T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти граждан, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне территории игорной зоны.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Симферополя.По информации Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, в мае прошлого года прибывший на полуостров житель Чувашии организовал на территории Симферополя и Ялты четыре подпольных игорных клуба, в которых незаконно проходили азартные игры. К этой деятельности он привлек жителей Республики Марий Эл и нескольких крымчан.Их незаконная деятельность была пресечена правоохранителями в марте 2023 года.Следственными органами установлено, что в результате незаконной деятельности злоумышленниками был получен доход в размере 32 млн рублей.В марте в Симферополе было возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан, которых подозревали в организации и проведении азартных игр. Подпольные игровые залы в крымской столице были обнаружены на улицах Залесская и Киевская.В марте прокуратура Крыма потребовала взыскать 5 миллионов рублей с организаторов подпольного казино в Керчи. Ранее в ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду организаторов подпольного казино будут судить в КрымуВ Крыму осудили организаторов азартных игрОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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