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Житель Чувашии организовал подпольные казино в Симферополе и Ялте
Житель Чувашии организовал подпольные казино в Симферополе и Ялте - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Житель Чувашии организовал подпольные казино в Симферополе и Ялте
Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти граждан, которые обвиняются в незаконной... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T17:29
2023-05-31T17:29
2023-05-31T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти граждан, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне территории игорной зоны.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Симферополя.По информации Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, в мае прошлого года прибывший на полуостров житель Чувашии организовал на территории Симферополя и Ялты четыре подпольных игорных клуба, в которых незаконно проходили азартные игры. К этой деятельности он привлек жителей Республики Марий Эл и нескольких крымчан.Их незаконная деятельность была пресечена правоохранителями в марте 2023 года.Следственными органами установлено, что в результате незаконной деятельности злоумышленниками был получен доход в размере 32 млн рублей.В марте в Симферополе было возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан, которых подозревали в организации и проведении азартных игр. Подпольные игровые залы в крымской столице были обнаружены на улицах Залесская и Киевская.В марте прокуратура Крыма потребовала взыскать 5 миллионов рублей с организаторов подпольного казино в Керчи. Ранее в ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду организаторов подпольного казино будут судить в КрымуВ Крыму осудили организаторов азартных игрОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии
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Житель Чувашии организовал подпольные казино в Симферополе и Ялте
В Симферополе за организацию азартных игр будут судить гостей из Чувашии и Марий Эл
17:29 31.05.2023 (обновлено: 17:30 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти граждан, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне территории игорной зоны.
"По версии следствия, злоумышленники с целью проведения азартных игр подыскали четыре помещения, расположенные в Симферополе и Ялте, приобрели более 70 единиц игрового оборудования", - сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Симферополя.
По информации Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, в мае прошлого года прибывший на полуостров житель Чувашии организовал на территории Симферополя и Ялты четыре подпольных игорных клуба, в которых незаконно проходили азартные игры. К этой деятельности он привлек жителей Республики Марий Эл и нескольких крымчан.
Их незаконная деятельность была пресечена правоохранителями в марте 2023 года.
"В помещениях залов в ходе обысков изъято компьютерное оборудование, с помощью которого осуществлялась игровая деятельность, денежные средства, бухгалтерская документация и журналы учета посетителей", - сообщает пресс-служба следственного комитета.
Следственными органами установлено, что в результате незаконной деятельности злоумышленниками был получен доход в размере 32 млн рублей.
В марте в Симферополе было возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан, которых подозревали в организации и проведении азартных игр. Подпольные игровые залы в крымской столице были обнаружены на улицах Залесская и Киевская.
В марте прокуратура Крыма потребовала
взыскать 5 миллионов рублей с организаторов подпольного казино в Керчи. Ранее в ведомстве утвердили обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.
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