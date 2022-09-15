https://crimea.ria.ru/20220915/v-krymu-osudili-organizatorov-azartnykh-igr-1124512762.html

В Крыму осудили организаторов азартных игр

В Крыму осудили организаторов азартных игр - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Крыму осудили организаторов азартных игр

В Крыму осудили 18 человек за незаконную организацию и проведение азартных игр. Участники группировки отделались условными сроками, а организаторов освободили... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T13:33

2022-09-15T13:33

2022-09-15T13:33

крым

прокуратура республики крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111064/23/1110642376_0:36:967:579_1920x0_80_0_0_eab6ec64e9ecd7006878854ffdd64ea6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму осудили 18 человек за незаконную организацию и проведение азартных игр. Участники группировки отделались условными сроками, а организаторов освободили от наказания в связи с его отбытием. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Установлено, что двое керчан организовали подпольный игорный бизнес на территории нескольких населенных пунктов Крыма. Был набран и проинструктирован персонал, которой получал деньги за работу. Выручку организаторы делили между собой. С января по май 2019 года доход от преступной деятельности составил более 47 миллионов рублей.Кроме организаторов в бизнесе было задействовано 17 человек."Согласно распределенным ролям 17 подсудимых, являясь членами группы, исполняли функции администраторов в залах виртуальных игровых автоматов в вышеуказанных городах республики", – говорится в сообщении ведомства.В Крыму задержаны 24 человека по делу о незаконных азартных играх >>В отношении одного из подсудимых уголовное дело прекращено в связи со смертью. Организатора бизнеса приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы, его подельника – к 1 году 5 месяцам, однако обоих освободили от наказания "в связи с его отбытием". Остальным 16 подсудимым назначены условные сроки.Приговоры в законную силу не вступили.Ранее в Крыму обвинили предпринимателя за продажу газа без лицензии на автозаправках одного их муниципалитетов.

https://crimea.ria.ru/20220718/prokuratura-nakryla-taynoe-internet-kazino-v-evpatorii-1123879557.html

https://crimea.ria.ru/20220602/karty-dengi-prigovor-suda--banda-v-krymu-poluchila-prigovor-1123418898.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, новости