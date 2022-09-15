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В Крыму осудили организаторов азартных игр - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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В Крыму осудили организаторов азартных игр
В Крыму осудили организаторов азартных игр - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Крыму осудили организаторов азартных игр
В Крыму осудили 18 человек за незаконную организацию и проведение азартных игр. Участники группировки отделались условными сроками, а организаторов освободили... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T13:33
2022-09-15T13:33
крым
прокуратура республики крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму осудили 18 человек за незаконную организацию и проведение азартных игр. Участники группировки отделались условными сроками, а организаторов освободили от наказания в связи с его отбытием. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Установлено, что двое керчан организовали подпольный игорный бизнес на территории нескольких населенных пунктов Крыма. Был набран и проинструктирован персонал, которой получал деньги за работу. Выручку организаторы делили между собой. С января по май 2019 года доход от преступной деятельности составил более 47 миллионов рублей.Кроме организаторов в бизнесе было задействовано 17 человек."Согласно распределенным ролям 17 подсудимых, являясь членами группы, исполняли функции администраторов в залах виртуальных игровых автоматов в вышеуказанных городах республики", – говорится в сообщении ведомства.В Крыму задержаны 24 человека по делу о незаконных азартных играх &gt;&gt;В отношении одного из подсудимых уголовное дело прекращено в связи со смертью. Организатора бизнеса приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы, его подельника – к 1 году 5 месяцам, однако обоих освободили от наказания "в связи с его отбытием". Остальным 16 подсудимым назначены условные сроки.Приговоры в законную силу не вступили.Ранее в Крыму обвинили предпринимателя за продажу газа без лицензии на автозаправках одного их муниципалитетов.
https://crimea.ria.ru/20220718/prokuratura-nakryla-taynoe-internet-kazino-v-evpatorii-1123879557.html
https://crimea.ria.ru/20220602/karty-dengi-prigovor-suda--banda-v-krymu-poluchila-prigovor-1123418898.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, прокуратура республики крым, новости
В Крыму осудили организаторов азартных игр

В Крыму 18 человек осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр

13:33 15.09.2022
 
© Fotolia / Africa StudioМолоток судьи
Молоток судьи
© Fotolia / Africa Studio
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму осудили 18 человек за незаконную организацию и проведение азартных игр. Участники группировки отделались условными сроками, а организаторов освободили от наказания в связи с его отбытием. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Установлено, что двое керчан организовали подпольный игорный бизнес на территории нескольких населенных пунктов Крыма. Был набран и проинструктирован персонал, которой получал деньги за работу. Выручку организаторы делили между собой. С января по май 2019 года доход от преступной деятельности составил более 47 миллионов рублей.
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Кроме организаторов в бизнесе было задействовано 17 человек.
"Согласно распределенным ролям 17 подсудимых, являясь членами группы, исполняли функции администраторов в залах виртуальных игровых автоматов в вышеуказанных городах республики", – говорится в сообщении ведомства.
В Крыму задержаны 24 человека по делу о незаконных азартных играх >>
В отношении одного из подсудимых уголовное дело прекращено в связи со смертью. Организатора бизнеса приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы, его подельника – к 1 году 5 месяцам, однако обоих освободили от наказания "в связи с его отбытием". Остальным 16 подсудимым назначены условные сроки.
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Ранее в Крыму обвинили предпринимателя за продажу газа без лицензии на автозаправках одного их муниципалитетов.
 
КрымПрокуратура Республики КрымНовости
 
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