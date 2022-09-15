https://crimea.ria.ru/20220915/bolee-20-mln-rubley-krymchanka-zarabotala-na-nelegalnoy-prodazhe-gaza-1124510495.html

Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа

Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа

В Крыму предпринимательница заработала более 20 миллионов на продаже газа без лицензии на автозаправках одного из муниципалитетов. Уголовное дело направлено в... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T10:39

2022-09-15T10:39

2022-09-15T10:39

происшествия

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимательница заработала более 20 миллионов на продаже газа без лицензии на автозаправках одного из муниципалитетов. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью в течение четырех лет нелегально "занималась деятельностью по реализации сжиженного газа на автозаправочных станциях" на территории Советского района.Женщину обвиняют в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.Ранее в Крыму осудили директора похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, прокуратура республики крым