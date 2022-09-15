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Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа
Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа
В Крыму предпринимательница заработала более 20 миллионов на продаже газа без лицензии на автозаправках одного из муниципалитетов. Уголовное дело направлено в... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T10:39
2022-09-15T10:39
2022-09-15T10:39
происшествия
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимательница заработала более 20 миллионов на продаже газа без лицензии на автозаправках одного из муниципалитетов. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью в течение четырех лет нелегально "занималась деятельностью по реализации сжиженного газа на автозаправочных станциях" на территории Советского района.Женщину обвиняют в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.Ранее в Крыму осудили директора похоронной компании за мошенничество с хищением более миллиона рублей.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, крым, прокуратура республики крым
Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа
В Крыму предприниматель незаконно продавал газ на автозаправке – дело направлено в суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимательница заработала более 20 миллионов на продаже газа без лицензии на автозаправках одного из муниципалитетов. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью в течение четырех лет нелегально "занималась деятельностью по реализации сжиженного газа на автозаправочных станциях" на территории Советского района.
"Доход от незаконной деятельности превысил 29 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Женщину обвиняют в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
Ранее в Крыму осудили директора похоронной компании
за мошенничество с хищением более миллиона рублей.