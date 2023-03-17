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С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн - РИА Новости Крым, 17.03.2023
С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
Прокуратура Крыма требует взыскать с организаторов подпольного казино в Керчи пятимиллионный доход, заработанный на проведении незаконных азартных игр, сообщает РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:52
2023-03-17T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма требует взыскать с организаторов подпольного казино в Керчи пятимиллионный доход, заработанный на проведении незаконных азартных игр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми. Как сообщалось, двое обвиняемых создали и возглавили организованную группу и привлекли еще шестерых жителей региона. В конце 2020 года обвиняемые, зная, что на территории города игорная деятельность запрещена, разместили игровое оборудование в четырех помещениях, организовали проведение азартных игр и так заработали более 5 млн рублей.Накануне в Симферополе возбудили уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Деятельность организованной группы пресечена в результате совместных мероприятий регионального ФСБ и крымского главка МВД. Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в ЕвпаторииОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонииФСБ накрыла подпольное казино на востоке Крыма - оперативное видео
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керчь, новости крыма, крым, закон и право, общество, прокуратура республики крым
С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн

Прокуратура требует взыскать 5 млн с организаторов незаконного казино в Керчи

17:52 17.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкИгра в покер
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© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма требует взыскать с организаторов подпольного казино в Керчи пятимиллионный доход, заработанный на проведении незаконных азартных игр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми. Как сообщалось, двое обвиняемых создали и возглавили организованную группу и привлекли еще шестерых жителей региона. В конце 2020 года обвиняемые, зная, что на территории города игорная деятельность запрещена, разместили игровое оборудование в четырех помещениях, организовали проведение азартных игр и так заработали более 5 млн рублей.
"Прокуратура Керчи направила в суд исковое заявление о взыскании с восьми жителей региона незаконно извлеченного дохода в размере 5 млн рублей. В настоящее время исковое заявление и уголовное дело находятся на рассмотрении в Керченском городском суде", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Накануне в Симферополе возбудили уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Деятельность организованной группы пресечена в результате совместных мероприятий регионального ФСБ и крымского главка МВД.
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