https://crimea.ria.ru/20230317/s-organizatorov-nezakonno-kazino-v-kerchi-vzyschut-5-mln-1127615723.html
С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн - РИА Новости Крым, 17.03.2023
С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
Прокуратура Крыма требует взыскать с организаторов подпольного казино в Керчи пятимиллионный доход, заработанный на проведении незаконных азартных игр, сообщает РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:52
2023-03-17T17:52
2023-03-17T17:52
керчь
новости крыма
крым
закон и право
общество
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101473/45/1014734544_0:165:2000:1290_1920x0_80_0_0_728f03cc437d475296f2c38b2fec26ce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма требует взыскать с организаторов подпольного казино в Керчи пятимиллионный доход, заработанный на проведении незаконных азартных игр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми. Как сообщалось, двое обвиняемых создали и возглавили организованную группу и привлекли еще шестерых жителей региона. В конце 2020 года обвиняемые, зная, что на территории города игорная деятельность запрещена, разместили игровое оборудование в четырех помещениях, организовали проведение азартных игр и так заработали более 5 млн рублей.Накануне в Симферополе возбудили уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Деятельность организованной группы пресечена в результате совместных мероприятий регионального ФСБ и крымского главка МВД. Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в ЕвпаторииОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонииФСБ накрыла подпольное казино на востоке Крыма - оперативное видео
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101473/45/1014734544_31:0:1970:1454_1920x0_80_0_0_1bdee9957029dff5d9b6880f86c1966f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, новости крыма, крым, закон и право, общество, прокуратура республики крым
С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
Прокуратура требует взыскать 5 млн с организаторов незаконного казино в Керчи