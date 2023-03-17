https://crimea.ria.ru/20230317/s-organizatorov-nezakonno-kazino-v-kerchi-vzyschut-5-mln-1127615723.html

С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн

С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн - РИА Новости Крым, 17.03.2023

С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн

Прокуратура Крыма требует взыскать с организаторов подпольного казино в Керчи пятимиллионный доход, заработанный на проведении незаконных азартных игр, сообщает РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:52

2023-03-17T17:52

2023-03-17T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма требует взыскать с организаторов подпольного казино в Керчи пятимиллионный доход, заработанный на проведении незаконных азартных игр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми. Как сообщалось, двое обвиняемых создали и возглавили организованную группу и привлекли еще шестерых жителей региона. В конце 2020 года обвиняемые, зная, что на территории города игорная деятельность запрещена, разместили игровое оборудование в четырех помещениях, организовали проведение азартных игр и так заработали более 5 млн рублей.Накануне в Симферополе возбудили уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Деятельность организованной группы пресечена в результате совместных мероприятий регионального ФСБ и крымского главка МВД. Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в ЕвпаторииОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонииФСБ накрыла подпольное казино на востоке Крыма - оперативное видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, крым, закон и право, общество, прокуратура республики крым