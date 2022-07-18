https://crimea.ria.ru/20220718/prokuratura-nakryla-taynoe-internet-kazino-v-evpatorii-1123879557.html
Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории
Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории
Прокуратура вынесла обвинение банде, которая организовала интернет-казино в Евпатории, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T12:03
2022-07-18T12:03
2022-07-18T12:14
прокуратура республики крым
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура вынесла обвинение банде, которая организовала интернет-казино в Евпатории, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным прокуратуры, азартные игры были замаскированы под потребительское общество паевых взносов участников. В зале виртуальных игр и при проведении обысков по месту жительства обвиняемых изъято порядка 200 тысяч рублей."Прокуратура г. Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов организованной группы… С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу", — рассказали в надзорном ведомстве.Членам преступной группировки теперь грозит срок по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", совершенные организованной группой.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее сотрудники ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность межэтнической преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220125/sotrudniki-fsb-nakryli-podpolnoe-kazino-na-vostoke-kryma-1122151357.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прокуратура республики крым, евпатория, происшествия
Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории
В Евпатории закрыли тайное интернет-казино, банде грозит срок
12:03 18.07.2022 (обновлено: 12:14 18.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура вынесла обвинение банде, которая организовала интернет-казино в Евпатории, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По версии следствия, в период времени с июля по октябрь 2020 года обвиняемые организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом доступ в помещения игрового клуба осуществлялся скрытно, в условиях конспирации", — сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, азартные игры были замаскированы под потребительское общество паевых взносов участников. В зале виртуальных игр и при проведении обысков по месту жительства обвиняемых изъято порядка 200 тысяч рублей.
"Прокуратура г. Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов организованной группы… С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу", — рассказали в надзорном ведомстве.
Членам преступной группировки теперь грозит срок по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", совершенные организованной группой.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее сотрудники ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность межэтнической преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности в Крыму.