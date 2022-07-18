https://crimea.ria.ru/20220718/prokuratura-nakryla-taynoe-internet-kazino-v-evpatorii-1123879557.html

Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории

Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории

Прокуратура вынесла обвинение банде, которая организовала интернет-казино в Евпатории, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T12:03

2022-07-18T12:03

2022-07-18T12:14

прокуратура республики крым

евпатория

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура вынесла обвинение банде, которая организовала интернет-казино в Евпатории, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным прокуратуры, азартные игры были замаскированы под потребительское общество паевых взносов участников. В зале виртуальных игр и при проведении обысков по месту жительства обвиняемых изъято порядка 200 тысяч рублей."Прокуратура г. Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов организованной группы… С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу", — рассказали в надзорном ведомстве.Членам преступной группировки теперь грозит срок по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", совершенные организованной группой.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее сотрудники ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность межэтнической преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220125/sotrudniki-fsb-nakryli-podpolnoe-kazino-na-vostoke-kryma-1122151357.html

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прокуратура республики крым, евпатория, происшествия