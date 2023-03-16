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В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов
В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов
В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.Уточняется, что деятельность организованной группы пресечена в результате совместных мероприятий регионального ФСБ и крымского главка МВД.Чтобы обеспечить работу залов, мужчина пригласил своих земляков, жителей Республики Марий Эл, а также крымчан из Красногвардейского района. Всего шесть человек."В ходе спецмероприятий деятельность подпольных игровых залов была пресечена. В помещениях на улицах Залесская и Киевская изъяты компьютеры, с помощью которых осуществлялась игровая деятельность, денежные средства, а также бухгалтерская документация и журналы учета посетителей", – продолжили в ведомстве.Причастные к работе незаконных игорных залов задержаны. Они признали вину в совершенном преступлении. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для организатора и его ближайшего пособника, для остальных – в виде подписки о невыезде.В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.Ранее прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в ЕвпаторииКарты, деньги, приговор суда – банда в Крыму получила приговорВ Крыму задержаны 24 человека по делу о незаконных азартных играх
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мвд по республике крым, крым, крымский следком, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости
В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов

В Крыму задержали организаторов азартных игр: ведется следствие

18:55 16.03.2023 (обновлено: 19:00 16.03.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкОткрытие легального казино "Оракул" в игорной зоне "Азов-Сити"
Открытие легального казино Оракул в игорной зоне Азов-Сити - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
Уточняется, что деятельность организованной группы пресечена в результате совместных мероприятий регионального ФСБ и крымского главка МВД.
"Следствием установлено, что с октября 2022 года прибывший на полуостров житель Чувашии организовал на территории Симферополя два подпольных клуба для извлечения незаконного дохода от проведения азартных игр", – говорится в сообщении.
Чтобы обеспечить работу залов, мужчина пригласил своих земляков, жителей Республики Марий Эл, а также крымчан из Красногвардейского района. Всего шесть человек.
"В ходе спецмероприятий деятельность подпольных игровых залов была пресечена. В помещениях на улицах Залесская и Киевская изъяты компьютеры, с помощью которых осуществлялась игровая деятельность, денежные средства, а также бухгалтерская документация и журналы учета посетителей", – продолжили в ведомстве.
Причастные к работе незаконных игорных залов задержаны. Они признали вину в совершенном преступлении. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для организатора и его ближайшего пособника, для остальных – в виде подписки о невыезде.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.
Ранее прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.
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