https://crimea.ria.ru/20220721/organizatory-podpolnykh-kazino-v-krymu-poluchili-ot-6-do-15-let-kolonii-1123922043.html
Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии
Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии
Суд в Крыму вынес приговор 16-ти членам преступной группы, организовавшей сеть подпольных интернет-казино в Симферополе и Керчи, сообщили в главном следственном РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T18:54
2022-07-21T18:54
2022-07-21T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес приговор 16-ти членам преступной группы, организовавшей сеть подпольных интернет-казино в Симферополе и Керчи, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону."С 2015 года по март 2019 года на территории полуострова в городах Севастополь и Керчь подсудимые осуществляли незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", – говорится в сообщении.Организатором и руководителем ОПГ выступил житель Нижнего Новгорода. Он привлек мужа своей сестры, который подбирал администраторов для работы в компьютерных клубах, проводил инструктаж, принимал меры конспирации, начислял зарплаты, вел учет преступных доходов и расходов и передавал полученные деньги главе сообщества.Другие подсудимые выполняли функции администраторов залов. Всего в состав преступной группы вошли 16 человек из Нижегородской, Владимирской, Мурманской областей, Республики Крым и Севастополя. Полученный преступниками за четыре года доход оценивается в 220 миллионов рублей.Суд приговорил двух руководителей и четырех участников преступной группы к лишению свободы на сроки от 6 лет до 15,5 лет в колонии строгого режима. Остальным участникам назначено от 5,5 лет до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 4 лет.Кроме того, всем осужденным назначены дополнительные наказания в виде штрафа в размере от 150 тыс. до 1 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220718/prokuratura-nakryla-taynoe-internet-kazino-v-evpatorii-1123879557.html
https://crimea.ria.ru/20220125/sotrudniki-fsb-nakryli-podpolnoe-kazino-na-vostoke-kryma-1122151357.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский следком, закон и право, происшествия
Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии
Организаторы сети подпольных интернет-казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии
18:54 21.07.2022 (обновлено: 18:55 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес приговор 16-ти членам преступной группы, организовавшей сеть подпольных интернет-казино в Симферополе и Керчи, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
"С 2015 года по март 2019 года на территории полуострова в городах Севастополь и Керчь подсудимые осуществляли незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", – говорится в сообщении.
Организатором и руководителем ОПГ выступил житель Нижнего Новгорода. Он привлек мужа своей сестры, который подбирал администраторов для работы в компьютерных клубах, проводил инструктаж, принимал меры конспирации, начислял зарплаты, вел учет преступных доходов и расходов и передавал полученные деньги главе сообщества.
Другие подсудимые выполняли функции администраторов залов. Всего в состав преступной группы вошли 16 человек из Нижегородской, Владимирской, Мурманской областей, Республики Крым и Севастополя. Полученный преступниками за четыре года доход оценивается в 220 миллионов рублей.
Суд приговорил двух руководителей и четырех участников преступной группы к лишению свободы на сроки от 6 лет до 15,5 лет в колонии строгого режима. Остальным участникам назначено от 5,5 лет до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 4 лет.
Кроме того, всем осужденным назначены дополнительные наказания в виде штрафа в размере от 150 тыс. до 1 млн рублей.