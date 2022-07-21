https://crimea.ria.ru/20220721/organizatory-podpolnykh-kazino-v-krymu-poluchili-ot-6-do-15-let-kolonii-1123922043.html

Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии

Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии

Суд в Крыму вынес приговор 16-ти членам преступной группы, организовавшей сеть подпольных интернет-казино в Симферополе и Керчи, сообщили в главном следственном РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T18:54

2022-07-21T18:54

2022-07-21T18:55

крым

крымский следком

закон и право

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111069/72/1110697291_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1d6dae341d924c560d096cc405a46295.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму вынес приговор 16-ти членам преступной группы, организовавшей сеть подпольных интернет-казино в Симферополе и Керчи, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону."С 2015 года по март 2019 года на территории полуострова в городах Севастополь и Керчь подсудимые осуществляли незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", – говорится в сообщении.Организатором и руководителем ОПГ выступил житель Нижнего Новгорода. Он привлек мужа своей сестры, который подбирал администраторов для работы в компьютерных клубах, проводил инструктаж, принимал меры конспирации, начислял зарплаты, вел учет преступных доходов и расходов и передавал полученные деньги главе сообщества.Другие подсудимые выполняли функции администраторов залов. Всего в состав преступной группы вошли 16 человек из Нижегородской, Владимирской, Мурманской областей, Республики Крым и Севастополя. Полученный преступниками за четыре года доход оценивается в 220 миллионов рублей.Суд приговорил двух руководителей и четырех участников преступной группы к лишению свободы на сроки от 6 лет до 15,5 лет в колонии строгого режима. Остальным участникам назначено от 5,5 лет до 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 4 лет.Кроме того, всем осужденным назначены дополнительные наказания в виде штрафа в размере от 150 тыс. до 1 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20220718/prokuratura-nakryla-taynoe-internet-kazino-v-evpatorii-1123879557.html

https://crimea.ria.ru/20220125/sotrudniki-fsb-nakryli-podpolnoe-kazino-na-vostoke-kryma-1122151357.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский следком, закон и право, происшествия