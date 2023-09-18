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В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан
В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан
Семеро жителей Керчи осуждены на разные сроки за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования, почти за три... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T17:28
2023-09-18T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Семеро жителей Керчи осуждены на разные сроки за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования, почти за три года они успели заработать более 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установили правоохранители, игорный бизнес был организован с конца 2020 года. Создали и возглавили его двое керчан, позже привлекли в преступную группу еще пятерых местных."Злоумышленники, зная, что на территории города игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в четырех помещениях, в которых организовали проведение азартных игр", – рассказали в прокуратуре.Как уточнили в крымском главке СК РФ, организаторы контролировали деятельность привлеченных работников, подыскивали подходящие помещения и разрабатывали механизм конспирации. За три неполных года злоумышленники успели заработать свыше 5 млн рублей. Игорный притон накрыли сотрудники ФСБ, оборудование было изъято, все семеро участников преступной группы задержаны.Суд признал виновным в преступлении каждого из них, назначив наказание в зависимости от роли и степени участия "в деле".Один из мужчин, ранее осужденный за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, получил 8,5 лет исправительной колонии строгого режима. Пятерым назначили от двух до трех лет лишения свободы условно с испытательными сроками на такие же периоды. Еще один их соучастник ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признав свою вину в полном объеме.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в Крыму осудили организаторов азартных игр.https://crimea.ria.ru/20220915/v-krymu-osudili-organizatorov-azartnykh-igr-1124512762.htmlЧитайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов Житель Чувашии организовал подпольные казино в Симферополе и Ялте В Крыму 18 человек осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр
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новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, крым, керчь, общество, закон и право, приговор
В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан

Семеро керчан получили сроки за незаконную организацию и проведение азартных игр

17:28 18.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Семеро жителей Керчи осуждены на разные сроки за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования, почти за три года они успели заработать более 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установили правоохранители, игорный бизнес был организован с конца 2020 года. Создали и возглавили его двое керчан, позже привлекли в преступную группу еще пятерых местных.
"Злоумышленники, зная, что на территории города игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в четырех помещениях, в которых организовали проведение азартных игр", – рассказали в прокуратуре.
Как уточнили в крымском главке СК РФ, организаторы контролировали деятельность привлеченных работников, подыскивали подходящие помещения и разрабатывали механизм конспирации.

"Они приобрели компьютеры, оснастив их программным обеспечением для виртуальных игр, а для конспирации заключали договоры аренды помещений от имени подставных лиц. Чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов, клубы перемещались из одного помещения в другое, сменив четыре адреса", - сообщили в Следкоме.

За три неполных года злоумышленники успели заработать свыше 5 млн рублей. Игорный притон накрыли сотрудники ФСБ, оборудование было изъято, все семеро участников преступной группы задержаны.
Суд признал виновным в преступлении каждого из них, назначив наказание в зависимости от роли и степени участия "в деле".
Один из мужчин, ранее осужденный за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, получил 8,5 лет исправительной колонии строгого режима. Пятерым назначили от двух до трех лет лишения свободы условно с испытательными сроками на такие же периоды. Еще один их соучастник ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признав свою вину в полном объеме.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее в Крыму осудили организаторов азартных игр.
https://crimea.ria.ru/20220915/v-krymu-osudili-organizatorov-azartnykh-igr-1124512762.html
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