https://crimea.ria.ru/20240208/organizator-podpolnykh-igrovykh-klubov-v-krymu-poluchila-125-let-kolonii-1134790534.html

Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии

Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии

Суд в Крыму приговорил к 12,5 годам лишения свободы и крупному штрафу жительницу Брянска, организовавшую в Крыму сеть подпольных игровых клубов. Об этом... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T13:24

2024-02-08T13:24

2024-02-08T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к 12,5 годам лишения свободы и крупному штрафу жительницу Брянска, организовавшую в Крыму сеть подпольных игровых клубов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в 2014 году женщина с двумя подельниками организовала в Крыму преступную группу в количестве 20 человек для проведения азартных игр через интернет. Восемь залов с виртуальными игровыми автоматами располагались в Красноперекопске, Джанкое, Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии.С целью конспирации злоумышленница организовала фирму, якобы специализирующуюся на внебиржевой торговле, через которую оформляла фиктивные трудовые договоры с работниками залов и вела бухгалтерию.Преступную деятельность сообщества выявили и пресекли сотрудники ФСБ в 2017 году. Полученный сообщниками незаконный доход превысил 10 млн рублей. Суд приговорил участников ОПГ к различным срокам лишения свободы с возмещением причиненного ущерба.Организатору преступного сообщества удалось скрыться от следствия. Женщину задержали весной 2020 года в аэропорту Белгородской области при попытке вылететь за границу.Суд признал ее виновной и приговорил к 12 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублейВ Крыму за игорный притон осудили семерых керчанОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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