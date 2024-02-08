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Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии
Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии
Суд в Крыму приговорил к 12,5 годам лишения свободы и крупному штрафу жительницу Брянска, организовавшую в Крыму сеть подпольных игровых клубов. Об этом... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T13:24
2024-02-08T13:25
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суд
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к 12,5 годам лишения свободы и крупному штрафу жительницу Брянска, организовавшую в Крыму сеть подпольных игровых клубов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в 2014 году женщина с двумя подельниками организовала в Крыму преступную группу в количестве 20 человек для проведения азартных игр через интернет. Восемь залов с виртуальными игровыми автоматами располагались в Красноперекопске, Джанкое, Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии.С целью конспирации злоумышленница организовала фирму, якобы специализирующуюся на внебиржевой торговле, через которую оформляла фиктивные трудовые договоры с работниками залов и вела бухгалтерию.Преступную деятельность сообщества выявили и пресекли сотрудники ФСБ в 2017 году. Полученный сообщниками незаконный доход превысил 10 млн рублей. Суд приговорил участников ОПГ к различным срокам лишения свободы с возмещением причиненного ущерба.Организатору преступного сообщества удалось скрыться от следствия. Женщину задержали весной 2020 года в аэропорту Белгородской области при попытке вылететь за границу.Суд признал ее виновной и приговорил к 12 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублейВ Крыму за игорный притон осудили семерых керчанОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крымский следком, крым, приговор, суд, происшествия, новости крыма, брянск
Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии

Организатора нелегальных онлайн-казино в Крыму приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии

13:24 08.02.2024 (обновлено: 13:25 08.02.2024)
 
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© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к 12,5 годам лишения свободы и крупному штрафу жительницу Брянска, организовавшую в Крыму сеть подпольных игровых клубов. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в 2014 году женщина с двумя подельниками организовала в Крыму преступную группу в количестве 20 человек для проведения азартных игр через интернет. Восемь залов с виртуальными игровыми автоматами располагались в Красноперекопске, Джанкое, Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии.
С целью конспирации злоумышленница организовала фирму, якобы специализирующуюся на внебиржевой торговле, через которую оформляла фиктивные трудовые договоры с работниками залов и вела бухгалтерию.
Преступную деятельность сообщества выявили и пресекли сотрудники ФСБ в 2017 году. Полученный сообщниками незаконный доход превысил 10 млн рублей. Суд приговорил участников ОПГ к различным срокам лишения свободы с возмещением причиненного ущерба.
Организатору преступного сообщества удалось скрыться от следствия. Женщину задержали весной 2020 года в аэропорту Белгородской области при попытке вылететь за границу.
Суд признал ее виновной и приговорил к 12 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей.
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Прокуратура Республики КрымКрымский СледкомКрымПриговорСудПроисшествияНовости КрымаБрянск
 
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13:24Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонии
13:17В Крыму обследуют подпорные стены на предмет возможного обрушения
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