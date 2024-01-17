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В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей
В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей
Суд в Керчи взыскал более 220 миллионов рублей с 18 граждан, осужденных за организацию подпольных игровых залов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T11:43
2024-01-17T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Суд в Керчи взыскал более 220 миллионов рублей с 18 граждан, осужденных за организацию подпольных игровых залов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в 2016-2019 годах злоумышленники разместили игорное оборудование в городах Крыма и организовали проведение азартных игр. Их общий преступный доход составил более 220 млн рублей."Решением суда указанные денежные средства солидарно взысканы с ответчиков в доход государства", – добавили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за игорный притон осудили семерых керчанОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов
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РИА Новости Крым
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керчь, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, казино, суд
В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей

Суд в Крыму взыскал более 220 млн рублей с организаторов подпольного казино – прокуратура

11:43 17.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКазино
Казино - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Суд в Керчи взыскал более 220 миллионов рублей с 18 граждан, осужденных за организацию подпольных игровых залов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Керченским городским судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры Республики Крым о взыскании с 18 граждан в доход государства денежных средств, полученных преступным путем. Ранее они были осуждены за незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны", – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в 2016-2019 годах злоумышленники разместили игорное оборудование в городах Крыма и организовали проведение азартных игр. Их общий преступный доход составил более 220 млн рублей.
"Решением суда указанные денежные средства солидарно взысканы с ответчиков в доход государства", – добавили в прокуратуре.
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