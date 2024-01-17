https://crimea.ria.ru/20240117/v-krymu-s-organizatorov-podpolnogo-kazino-vzyskali-220-mln-rubley-1134253921.html

В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей

В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.01.2024

В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей

Суд в Керчи взыскал более 220 миллионов рублей с 18 граждан, осужденных за организацию подпольных игровых залов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T11:43

2024-01-17T11:43

2024-01-17T11:43

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Суд в Керчи взыскал более 220 миллионов рублей с 18 граждан, осужденных за организацию подпольных игровых залов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в 2016-2019 годах злоумышленники разместили игорное оборудование в городах Крыма и организовали проведение азартных игр. Их общий преступный доход составил более 220 млн рублей."Решением суда указанные денежные средства солидарно взысканы с ответчиков в доход государства", – добавили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за игорный притон осудили семерых керчанОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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